Se viralizó un audio de María Becerra discutiendo con J Rei: la China Suárez señalada como tercera en discordia

l nombre de la China Suárez volvió a tomar protagonista dentro de una relación de pareja. Se trata de María Becerra y J Rei, quienes debieron abordar rumores de crisis y terceros en discordia en donde figuró la actriz.

En las últimas horas, un audio atribuido a la talentosa cantante se hizo viral en la red social X, donde se escucha a una María Becerra visiblemente enfurecida. «¿Así que ahora cagarme con otra mina no es nada grave, no? Hijo de mil p… ¡Tiene el descaro de decirme que no fue nada!», se escucha decir a la joven cantante entre gritos de frustración.

Las palabras de María no han dejado indiferente a nadie, y muchos se preguntan sobre la veracidad de este audio y las implicaciones que podría tener en el futuro de la relación entre María Becerra y J Rei. Mientras algunos usuarios sostienen que se trata de un montaje, otros especulan que podría tratarse de un recorte de uno de los videos de la cantante en sus épocas de Youtuber.

El descargo de la China Suárez ante las versiones

Por su parte, la China Suárez salió al paso de las acusaciones con contundencia, desmintiendo categóricamente cualquier implicación en la supuesta crisis entre María Becerra y J Rei.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz y cantante respondió a las especulaciones con firmeza: «Obvio que no. Miren si voy a ser tan idiota. Ya tiene todo mi abogado», afirmó la China Suárez, dejando en claro su postura ante los rumores que circulan en las redes sociales.

Mientras tanto, María Becerra y J Rei han manifestado su amor y compromiso mutuo a través de sus redes sociales, desmintiendo cualquier versión que ponga en duda la solidez de su relación.