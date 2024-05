“Pepe” Mujica dijo que su tumor de esófago “está localizado” y contó qué tratamiento recibiría

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica (2010-2015), quien días atrás comunicó que padece un tumor en el esófago, detalló este miércoles que “está localizado” y que probablemente se tratará con radioterapia.

“Me han hecho chequeos de todos lados, el asunto está localizado y es un tipo de variante celular que es muy atacable por radiación. Es casi seguro que el tratamiento que me van a imponer es radiación”, explicó Mujica, de 88 años, en diálogo con la prensa. Y añadió que seguirá su “vida normal, todo lo que pueda”.

El exmandatario, que este miércoles concurrió al tradicional asado en el Quincho de Varela junto a su esposa, Lucía Topolansky, y otras personalidades, dijo sentirse agradecido de ser uruguayo.

“Qué lindo es ser uruguayo. ¿Sabe por qué? Porque me llamó gente con la que políticamente hemos estado enfrentados, hemos tenido lío y es notable. El presidente (Luis Lacalle Pou), el doctor (Julio María) Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera, Pedro Bordaberry… Una cantidad de gente”, agradeció.

Además, contó que ha recibido saludos de todas partes del mundo y ofertas para recibir tratamiento médico en el exterior.

“Hoy vino el presidente de una mutualista importante que habían avisado de Estados Unidos. Yo no voy a ir ni a la esquina. Yo confío en los médicos uruguayos y a la edad que tengo agradezco mucho, vamos a ver lo que podamos arreglar acá en el barrio nomás”, aseguró.

En los años 60 y principios de los 70, Mujica estuvo varias veces en riesgo por su participación en el movimiento guerrillero. En algunas operaciones armadas recibió balazos en su cuerpo y en alguna ocasión creyeron que era su final.

Consultado este miércoles si tiene miedo, respondió recordando las secuelas de esos años: “Todo lo que nace, nace para morirse. Hay que aceptarlo. He tenido una suerte… Tengo balazos a patadas, perdí el bazo, tengo una enfermedad inmunológica… ¡Estoy viviendo de gratis! ¿Qué me voy a quejar? Cuando me toque me toque”.

Mujica hizo público el tumor el lunes pasado. En una conferencia de prensa planteó que el viernes había ido a un sanatorio a hacerse un chequeo médico y le detectaron la enfermedad. Su doctora personal, Raquel Pannone, detalló que, si el expresidente llegara a requerir un tratamiento oncológico, ella misma será quien coordine el tratamiento junto con los especialistas.El anuncio cayó como un balde de agua helada y terminó desplazando de la agenda informativa todos los otros temas. Mujica se mantiene activo en la actividad partidaria, impulsando a su sector político para las elecciones primarias del 30 de junio, las nacionales del 27 de octubre y el posible balotaje del 24 de noviembre.

Justo hace cinco años, en medio de otra campaña electoral, el entonces presidente Tabaré Vázquez anunció públicamente que tenía un “tumor maligno” en un pulmón, justo él que era médico oncólogo y que había dedicado su vida a luchar contra el tabaquismo para preservar la salud.

Vázquez, Mujica y el economista Danilo Astori fueron los dirigentes políticos más populares de Uruguay y de mayor peso político en la izquierda uruguaya. Vázquez murió en diciembre de 2020 y Astori falleció en noviembre de 2023.