Los bagayeros piden arancel cero para los productos argentinos

El comercio en las regiones fronterizas nuevamente ha disminuido. Frente a esta situación, el sector de los bagayeros de ciudades como Yacuiba y Bermejo en Tarija y Villazón en Potosí se han unido para pedir la atención del Gobierno Nacional. Agobiados por la crisis económica y la falta de empleo, piden un trato especial, como un arancel cero a la importación de productos argentinos, tasa que se paga a la Aduana Nacional y al Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

Si bien a inicios del mes de abril los bagayeros y gremiales advertían que el contrabando se había revertido en estas ciudades fronterizas, ya que ciudadanos argentinos cruzaban a Bolivia para abastecerse de productos a un menor precio, todo deja ver que este movimiento económico no ha sido suficiente para quienes se dedican al comercio en estas zonas fronterizas.

El presidente de la Asociación de Bagayeros 27 de Mayo, Ángel Paniagua, expresó su preocupación por los abusos que sufren los afiliados a su sector. Argumentó que cuando estos transportan productos que son del vecino país, en la mayoría de los casos se los decomisan, generando crisis, llanto y desesperación en quienes se dedican a esta actividad económica.

Ángel Paniagua: “Nuestro Gobierno supuestamente es gobierno de los pobres, pero vemos que eso es solamente discurso”

Paniagua manifestó que en la última asamblea se ha emitido un voto resolutivo, en el que piden al Gobierno flexibilizar diferentes aranceles con los cuales el sector bagayero pueda trabajar, lo que beneficiará principalmente a las familias más humildes.

“Actualmente estamos pidiendo cero arancel, consiste en lo siguiente, hay un gravamen aduanero que queremos que sea cero a igual que tienen los grandes comerciantes que pasan día a día en camiones y en el tren. Cuando algún comerciante pequeño de aquí quiere llevar alguna mercadería debe pagar el 10% del total de su mercadería, eso ocasiona que no pueda comprar mercadería y no pueda brindarnos trabajo a la gente pobre”, afirmó.

El dirigente de los bagayeros mencionó que cuando un comerciante grande lleva mercadería, no paga este 10% arancelario que se cobra a los pequeños comerciantes.

En ese sentido, Paniagua mencionó que desde el 2023 enviaron notas al Gobierno Nacional explicándole la situación y la crisis que atraviesa Yacuiba, pero no tuvieron respuesta, en la presente gestión nuevamente cursaron notas y tampoco fueron atendidos.

“Por esta situación hemos decidido coordinar y juntarnos las tres fronteras Bermejo, Villazón y Yacuiba, hemos tenido reuniones desde el año pasado en Tarija, y en este último tiempo en Villazón, en donde exigimos una solución a la crítica situación económica en las fronteras y buscando la atención del Gobierno”, expuso.

El dirigente manifestó que esta exigencia no tiene ningún tinte político, sino que están actuando orillados por la crisis económica. Detalló que este voto resolutivo fue enviado al presidente Luis Arce, Ministerio de Economía, Aduana Nacional, Senasag y Ministerio de Presidencia. Dieron 15 días de plazo para que el Gobierno pueda instalar una reunión donde ellos determinen, para analizar esta situación.

Paniagua enfatizó que este plazo vence el 7 de mayo y que a la fecha no han recibido ninguna respuesta, llamada ni acercamiento por parte del Gobierno Nacional, por lo que no descarta bloquear las tres fronteras en un mismo día y en el mismo horario.

“Nuestro Gobierno supuestamente es gobierno de los pobres, pero vemos que eso es solamente discurso. Nosotros estamos recibiendo llamadas de otros sectores que están de acuerdo con abordar el tema de la crisis, porque al final la lucha no es para el sector, sino para la población”, enfatizó.

Gremiales de Bermejo golpeados con la crisis

La dirigente de la Federación de Gremiales de Bermejo, Narda Luna, manifestó que actualmente ha disminuido el comercio en esta ciudad fronteriza. Si bien ciudadanos argentinos llegan para llevar abarrotes, la dificultad radica con el Área Naval, que no deja transportar productos.

“Estamos pasando una crisis, no hay turistas, Migración no está haciendo nada para ayudarnos. Por ejemplo, Migración tarda 3 horas para hacer los trámites, entonces qué hace la gente, entra por lugares ilegales, y cuando ya están aquí, empiezan a controlar en los hoteles, lastimosamente nos truncan de todo lado y aquí no hay fuentes de trabajo”, expuso