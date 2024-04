Rosario Central pagó caro su ineficacia y apenas se trajo un punto desde Venezuela

Rosario Central hizo los méritos suficientes para lograr un triunfo, pero la ineficacia lo privó del mismo y apenas logró igualar ante Caracas en Venezuela, esta noche, en el marco de la tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2024.

Edwin Pernía, a los 25 minutos del primer tiempo, adelantó al local, mientras que Agustín Módica, a los 22 del complemento, le dio la igualdad a la visita.

Con este resultado, el Canalla quedó en la segunda posición de forma parcial con cuatro unidades y estaría accediendo a los octavos de final.

Rosario Central se adueñó rápidamente del protagonismo del encuentro y con un juego sobrio, al cual acompañó con avances punzantes, arrinconó al equipo local que sufrió cada embate de los delanteros del «Canalla».

Sin embargo, cuando el panorama era poco alentador para Caras, una individualidad de Pernía, en la que aceleró y definió de zurda entre las piernas del arquero Jorge Broun, puso el 1 a 0 para los locales.

El tanto no afectó al equipo de Rosario, ya que los dirigidos por Miguel Ángel Russo siguieron al pie de la letra su libreto y continuaron con el juego ambicioso, aunque no logró convertir y se fue al descanso con la derrota parcial.

En el complemento, nuevamente fue todo del Canalla que arrinconó y exigió en más de una oportunidad al arquero Wilker Fariñez, quien le ahogó el grito de gol a Jaminton Campaz y Tobías Cervera.

Pese a controlar las acciones, con el correr de los minutos Central perdió claridad en el juego y allí, se vio la mano de Russo que apostó a varios ingresos, entre ellos el de Jonathan Gómez, quien asistió a Módica para que marque la igualdad.

Sobre el cierre del juego, el equipo de Argentina se lanzó en al ataque y, aunque coqueteó en varias ocasiones con el gol, no pudo convertir y por culpa de su poca eficacia, apenas se trajo un punto de Venezuela.

Síntesis del encuentro:

Caracas: Wuilker Fariñez; Brayan Rodríguez, Francisco La Mantia, Bianneider Tamayo; Piero Mollica, Blessing Edet, Bryant Ortega, Renne Rivas; Ender Echenique, Edwin Pernía; Danny Pérez. DT: Henry Meléndez.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Kevin Ortiz, Tomas O´Connor; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Tobías Cervera. DT: Miguel Ángel Russo.

Gol en el primer tiempo: 25m Edwin Pernía (C).

Gol en el segundo tiempo: 22m Agustín Módica (RC).

Cambios en el segundo tiempo: 11m Agustín Módica por Cervera (RC) y Luca Martínez Dupuy por Giaccone (RC); 16m Jonathan Gómez por O´Connor (RC); 13m Néstor Jiménez por Pernía (C); 23m Juan Komar por Mallo (RC); 27m Yeison Mena por Pérez (C) y Roger Manrique por Rivas (C); 44m Richard Figueroa por Echenique (C).

Copa Libertadores 2024.

Fecha 3 – Grupo G.

Caracas (Venezuela) 1 – 1 Rosario Central.

Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).