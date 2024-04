Agrupaciones exigen que se reactive la Ley Iara en Jujuy

La referente de la agrupación Corriente Clasista y Combativa criticó algunas acciones del gobierno jujeño y le exigió la aplicación correcta de la Ley Iara.

En ese sentido, demandó que la normativa tenga recursos de todo tipo para activarse y funcionar.

Seriedad. Profundidad. Recursos. La representante de la agrupación política Corriente Clasista y Combativa, Romina Canchi, enumeró algunas condiciones que le exige al gobierno para reactivar y aplicar correctamente la ley de emergencia en materia de violencia de género, “Ley Iara”, que actualmente está en modo de espera después de tres años de vigencia.

Esperando que se reactive, Canchi comentó que no tienen “la ley impresa o convocatoria (a discutirla), como fue oportunamente”. “En primer lugar, una ley que no tiene presupuesto es una ley muerta. Si no tiene fondos para llevarse a cabo, recursos de todo tipo, diferentes acciones que necesitamos, es una ley de adorno. Eso es lo primero que exigimos. Cuando hubo presupuesto planteamos que haya una aplicación real y que sea el gobierno, a través del Consejo Provincial de la Mujer, el que aplique la ley, y que llegue a los barrios”.

“Se ven falencias en la comisaría donde no toman denuncias, también en el ámbito de la salud. Acompañamos a muchas mujeres que buscan métodos anticonceptivos y dicen que no hay, que el personal no está capacitado, que no tienen perspectiva de género. La ley Micaela no puede ser un trámite de poder hacer un curso un taller y pensar que ahí tiene que quedar, es mucho más profundo. Tiene que haber un compromiso. Es una transformación cultural. Hay que comenzar por algo, la ley tiene que ser aplicada con seriedad, profundidad, y observar que se cumpla”. “Si no hay consulta, diálogo, la ley volverá a ser lo que venía siendo: ineficiente. Si no se activan los protocolos y no llega donde tiene que llegar, se nos va la vida”. “No se puede hacer política de la violencia de género, sacar réditos económicos ni políticos. No se puede hacer campaña”.