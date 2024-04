«Para servicios esenciales y población de riesgo»: Tucumán comprará vacunas contra el dengue

El gobernador Osvaldo Jaldo anunció en conferencia de prensa que en el corto plazo la provincia va a comprar 100 mil vacunas contra el dengue para la colocación de la primera dosis por un valor que ronda los tres mil millones de pesos y de forma voluntaria serán aplicadas a personas esenciales, como el personal del Sistema Provincial de Salud, efectivos policiales de Seguridad, docentes y según lo que recomienda la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) a personas de entre 20 a 40 años.

De todas formas, tanto el Primer Mandatario como el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, estimaron que la primera etapa de vacunación se producirá en mayo o junio y a los 90 días el gobierno desembolsará el montó pertinente para comprar las otras 100 mil dosis que se debe aplicar en la segunda dosis.

Jaldo y Medina Ruiz también aclararon que “la inmunidad se obtiene dentro de los 15 días posterior a la segunda dosis”.

Por otra parte el gobernador dejó en claro que “si hay gente por decisión propia no quiere vacunarse, la vamos a respetar porque no es obligatoria al no estar en el calendario de vacunación pero que todos sepan el gran esfuerzo que está realizando el gobierno de Tucumán”.

El titular del Ejecutivo también enfatizó que “la compra de la vacuna no reemplaza al trabajo que debemos seguir haciendo y con todas las recomendaciones que nos dan desde Salud como “El descacharramiento de las casas, no tener recipiente con agua estancada, desmalezar, erradicar los basurales a cielo abierto, ya que lo mejor que puede ocurrir es que el mosquito no nazca”, indicó Jaldo.

En ese sentido, recordó que la semana pasada dotó a las 93 comunas de termofumigadores para que “en todos los pueblos se puedan hacer fumigaciones masivas en espacios verdes y plazas” como el trabajo que vienen realizando los intendentes.

El titular de la cartera sanitaria agradeció al Gobierno “porque al dengue hay que combatir con todas las herramientas posibles” y advirtió: “La Argentina tiene lugares que son endémicos, el virus no se va ni en invierno y hace más vulnerabilidad a la provincia porque estamos rodeados de lugares donde el virus perdurará”.

“Nos queda seguir cuidándonos y una consulta precoz y evitar la deshidratación. Estamos viendo una meseta luego del aumento de casos durante el fin de semana largo” y “la vacunación debe ser bajo indicación médica porque se coloca a virus vivo”, finalizó.