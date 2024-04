Los sueldos en blanco ya perdieron 24% de su valor: ¿cuál es el salario promedio de los argentinos?

Mientras el gobierno nacional sigue sin homologar paritarias por encima de la inflación, que podrían comenzar a recomponer el poder de compra, el indicador oficial basado en los salarios del empleo registrado en el sector privado volvió a perder la guerra contra precios y tarifas, y ya acumula cuatro meses a la baja.

Así lo demuestra el cálculo de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que para ese mes fue de 619.007,05 pesos mensuales, un 11,5% más que en enero y 183% más que en febrero de 2023.

Esto dejó a ese indicador oficial por detrás de la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que había sido de 13,2% intermensual y de 276,2% en 12 meses.

La pérdida de poder adquisitivo de los salarios reales es de alrededor del 24% desde noviembre, cuando comenzó esta tendencia recesiva.

Asimismo, el salario promedio de los trabajadores formales medido en el RIPTE tampoco alcanza la canasta básica para un matrimonio con dos hijos menores que mide el INDEC, y que se ubicó en 690.901,57 pesos si no tienen que pagar un alquiler.

Sueldos: la pérdida de salario real

El economista Christian Buteler calcula que en un trimestre la pédida de salario real fue del 19%, y que en 12 meses la baja fue del 25%, tras varios años consecutivos de pérdida de poder adquisitivo.

«Pero es cierto que no existe un indicador que mida de forma ‘perfecta’ los sueldos en Argentina. Habría que hacer algún proxy entre el RIPTE y el indicador de salarios del INDEC», aclaró Buteler a este medio.

El Ripte es un indicador oficial que contempla la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que reciben los trabajadores bajo relación de dependencia registrados en forma continua -para un mismo empleador- durante los últimos 13 meses. Vale la pena aclarar que, al estar basado en los salarios declarados en el SIPA, solo tiene en cuenta los componentes remunerativos. Muchas de las paritarias negociadas en los primeros meses de 2024 incluyeron componentes que se irán volviendo remunerativos con el correr de los meses.

Es decir, en caso de que no se vuelva habitual la no homologación de paritarias acordadas entre gremios y cámaras empresarias, a medida que los montos que se convinieron como no remunerativos pasen a ser considerados parte del salario, algo de esa pérdida de poder adquisitivo podría recuperarse. Más aún si la tendencia de la inflación continúa a la baja.

Por otra parte, según los cálculos del economista Salvador Vitelli, relevados por Noticias Argentinas, el retroceso del salario formal en el segundo mes del año confirmó la peor caída cuatrimestral en la historia del índice. En este sentido, superó el derrumbe de la convertibilidad en cuanto a un periodo de cuatro meses, que fue del 20%, y se acercan al mínimo mensual.