Importante votación en la UE sobre la reforma de la política migratoria

El bloque europeo busca consolidar una política migratoria por consenso, que sea duradera y solidaria entre los distintos Estados que lo componen.

El Parlamento Europeo votó un paquete de normas de asilo y migración más estrictas para la Unión Europea tras años de disputas internas. Se trata del denominado «Pacto sobre Migración y Asilo», que refuerza los controles sobre las llegadas a las fronteras del bloque y establece un sistema de solidaridad entre los Estados miembros, que exige que todos los Estados miembros de la UE asuman algún tipo de responsabilidad en la gestión de las solicitudes de asilo.

Si un país de la UE no quiere aceptar a personas que solicitan asilo, ese Estado miembro debe ofrecer ayuda alternativa, como contribuciones financieras a un fondo de apoyo. Además, los países que experimenten picos significativos de solicitudes de asilo podrán pedir que los solicitantes sean distribuidos a otros países de la UE.

La parte más controvertida del paquete implica la creación de instalaciones fronterizas en la UE para acoger a los solicitantes de asilo y examinar y devolver rápidamente a los solicitantes que no cumplan los requisitos.

«Quitar argumentos a la extrema derecha»

Según el diario El País, la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson aseguró en una encuentro con periodistas sobre el pacto que le ha «quitado muchos de los argumentos a la extrema derecha». La funcionaria también aseguró sentirse «orgullosa» del paquete, que ha promovido ante los casi cinco años de su mandato. En total, eran debatidos diez textos que se sometían a votación al final de la jornada durante una sesión plenaria en Bruselas.

Los tres principales bloques del Parlamento Europeo; el Partido Popular Europeo (PPE, derecha), los Socialistas y Demócratas (S&D, centro izquierda) y Renovar Europa (Renew, liberales centristas); en general son favorables al texto de la reforma. Pero el plan enfrenta resistencias importantes por parte de los Verdes, la izquierda y de algunos legisladores socialistas.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) han criticado el paquete por socavar los derechos humanos y temen que las instalaciones fronterizas sienten las bases para la detención sistemática. No obstante, el pacto no se aplicaría hasta el año 2026.

Retiran sanciones contra dos empresarios rusos

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) removió este miércoles de la lista de sanciones contra Rusia al empresario ruso-letón Petr Aven y del ruso-israelí Mikhail Fridman, ambos grandes accionistas del conglomerado ruso Alfa Group, matriz de la entidad Alfa Bank. En un comunicado, el TGUE apuntó que «las razones esgrimidas por el Consejo Europeo no pueden ser tenidas en cuenta para incluir y mantener a los dos empresarios en esa lista» de sancionados.

La UE los había incluido entre los sancionados, congelando sus fondos y recursos económicos, al considerar que ambos prestaron apoyo material o financiero al poder ruso a fin de lanzar la invasión de Ucrania en febrero de 2022. En su demanda, Aven y Fridman apuntaron que las pruebas presentadas por la UE de que ambos apoyaron acciones y políticas contra la integridad territorial de Ucrania, no eran fiables ni creíbles.

El Tribunal General consideró que «ninguno de los motivos expuestos en los actos iniciales está suficientemente fundamentado y que, por tanto, la inclusión de los señores Aven y Fridman en las listas no estaba justificada». Fridman declaró al medio de comunicación RBC que él y su socio Pyotr Aven estaban «satisfechos» con la decisión de un tribunal de retirarlos de la lista de sanciones de la Unión Europea.

No es la primera vez que la justicia comunitaria cuestiona criterios de la UE en la inclusión de ciudadanos rusos en la lista de personas sancionadas. Violetta Prigozhina, madre del fallecido jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeni Prigozhin, y un ex piloto de Fórmula 1, Nikita Mazepin, también fueron removidos de las listas de sancionados por el TGUE.

Rusia ataca nuevamente el sistema energético en Ucrania

Rusia lanzó en la madrugada del miércoles nuevos ataques con drones contra el sistema energético de los óblasts de Odesa y Mikoláyiv, ambos situados en el sur de Ucrania, según informó el Ejército ucraniano en un comunicado. Rusia empleó en su ataque de anoche contra Odesa y Mikoláyiv 17 drones kamikaze iraníes Shahed, de los cuales 14 fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas.

Según el Mando Sur del Ejército de Ucrania, 12 de los drones fueron derribados sobre el óblast de Mikoláyiv, mientras que los otros dos fueron interceptados sobre territorio de Odesa. El alcalde de Odesa, Genadi Trujánov, explicó que las autoridades están evaluando los daños provocados por el ataque ruso en una infraestructura eléctrica. El Servicio de Emergencias ucraniano ha informado de un incendio en una infraestructura energética de Mikoláyiv que ya ha sido extinguido.

Las fuerzas rusas iniciaron a finales de marzo una nueva campaña de ataques contra el sistema energético ucraniano que dejó en su momento sin luz a cientos de miles de ucranianos y ha dañado buena parte del sistema de generación eléctrica del país. Los ataques rusos contra el sistema eléctrico ya dejaron sin suministro y calefacción a millones de ucranianos a finales de 2022 y principios de 2023.