Preocupación en Argentina: se derrumbó un 50% el consumo que realizan uruguayos en Entre Ríos

Lo que era un secreto a voces, lo confirman voces autorizadas de sector turístico y comercial de las tres principales ciudades fronterizas con Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, consultadas para este informe. La reducción de la brecha de precios con Argentina ha producido un notorio impacto y el hecho de cruzar el puente para consumir del otro lado del rio parece ser cosa del pasado.

“El año pasado de todo el público que venía en verano a Colón, el uruguayo era un 25% aproximadamente. Y, por ejemplo, en el fin de semana de Semana Santa de este año, la presencia de reservas provenientes del Uruguay, fue solo de un 10%”, dijo Federico Escher, secretario de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Colón, a Ámbito. “En otros rubros, como comercio minorista en general, las ventas a uruguayos han bajado un 50% aproximadamente”, agregó.

“Claramente se va acercando un poco más a la paridad, No diría que a los argentinos le conviene ir a comprar a Uruguay, por lo menos por el momento, pero sí, por ejemplo, atento a lo que sucedió ese mismo fin de semana, con la Fiesta de la Cerveza en Paysandú, se generaron entradas accesibles comparado con Argentina”, apuntó Escher.

Desde la misma ciudad de Colón, Fabio Irribaren, presidente del centro comercial, valoró principalmente a “la oferta gastronómica que tiene Colón, que es muy importante y no hay en la zona otra parecida”. “La mayoría de las cosas aquí sí aumentaron, pero no obstante hay rubros que todavía permanecen parecidos y seguimos vendiendo esos productos. Pero en realidad la influencia masiva que había hace un par de meses atrás ya no existe”, agregó.

En Gualeguaychú, el cruce de uruguayos es del 5% de lo que fue en 2023

Marcelo Friedrich presidente de la Asociación de Gastronómicos y Hoteleros de Gualeguaychú dijo a Ámbito que “ya desde diciembre hubo una notoria baja en la cantidad de público que nos visita desde Uruguay, esto tiene que ver con el ajuste en la brecha cambiaria que ha sufrido nuestra economía al reducir ese valor del dólar en la Argentina”. “La gran problemática que tiene históricamente Argentina y la tuvo en estos tres meses muy pronunciadamente, fue la inflación. La inflación local estuvo rondando del 60% y mucho de eso se trasladó a precios, entonces esa baja en el valor del dólar más el aumento de precios en todos los productos, ha mermado esa gran diferencia que teníamos con los productos de Uruguay”, explicó.

“En mí caso, por ejemplo, que estoy vinculado a la actividad gastronómica, en promedio el traslado a precio fue entre el 40 y el 50% de ese 60. Entonces, entre ese aumento que vos tenés y la baja de casi un 20% del valor que te pagan el dólar cuando ingresás al país, ya estás hablando de que tenés una diferencia de precios del 70% a lo que vos podías estar comprando en octubre o noviembre”, afirmó el representante del sector gastronómico.