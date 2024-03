ATE denunció más de 10.000 despidos en el Estado y confirmó un nuevo paro nacional para el próximo miércoles

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), mediante un comunicado enviado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ratificó que el próximo 3 de abril realizará una jornada de lucha nacional, con paros y asambleas en distintas provincias. A su vez, y en el marco del conflicto por los despidos en diferentes organismos públicos, amenazó con tomas e ingresos forzosos en distintos ministerios.

“Como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”, advirtió hoy Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, a través de las redes.

Sobre la metodología de la jornada de lucha, Aguiar sostuvo: “Como le gusta tanto copiar modelos anteriores, nosotros esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes si y quienes no pueden ingresar”.

A modo de advertencia, el sindicalista comunicó que el gremio se defenderá con las “herramientas más efectivas” a disposición frente a las últimas políticas dispuestas por el gobierno nacional. “Y por último, como son peligrosos y despiadados, anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar”, concluyó Aguiar.

El martes pasado, en el marco del IEFA Latam Forum, un foro económico con presencia de empresarios, el presidente Milei comunicó que en los próximos días el gobierno nacional dará de baja 70 mil contratos de empleados públicos que no se renovarán a partir del 31 de marzo.

El mandatario nacional se refirió a este tema al momento de explicar cómo viene llevando a cabo el ajuste fiscal desde que asumió en la Casa Rosada para lograr el déficit cero: “Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos”.

Y sobre esto, amplió: “Eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular y en ningún momento descuidamos la política social porque, en el medio, duplicamos la AUH, duplicamos la tarjeta alimentar, multiplicamos por tres la asistencia en el plan mil días, o sea, las mujeres embarazadas. No solo eso, sino que además cuadruplicamos la asistencia para útiles escolares y creamos un mecanismo para que las familias de ingresos medios que van a los colegios privados de cuotas bajas, básicamente tuvieran un mecanismo de contención para que los chicos no perdieran el colegio al que asistían y no tener que estar sufriendo el shock de estar cambiando de colegio. Es decir, también tuvimos una fuerte perspectiva social en lo que estamos haciendo”.

En medio de una ola de despidos en el sector estatal, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, denunció que el Gobierno echó a más de 10 mil empleados en las últimas horas y cuestionó que “no pueden demostrar que están despidiendo ñoquis”.

“Llevamos un poquito más de 10 mil despidos. Es muy probable que lo que dijo Milei sobre los 15.000 despidos quizás sea así. Quizás un poco más o menos. Lamentablemente, estamos en ese número con compañeros que tiene más de 20 años de antigüedad. No encontramos criterio para poder despedir”, enfatizó Catalano en declaraciones a El Destape Radio.

En esa línea, aseguró que “no hay forma de que puedan demostrar que están atacando a los ñoquis de La Cámpora”.

“Eso es un relato fantástico que construyen para tratar de demonizar al empleado público y la verdad que da mucha bronca. Tenemos mucho cariño por lo que hacemos, independientemente de nuestra matriz ideológica. Compartimos todos los días tareas con compañeros que también votaron a Milei y los están echando a la mierda”, enfatizó.

El caso de la secretaría de Trabajo

En el mismo marco, ATE puntualizó en la situación de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, donde fueron echados 520 empleados en una sola jornada, la del miércoles 27 de marzo, según denunció el sindicato.

“Los despidos no hicieron distinciones: trabajadores de más de 20 años de antigüedad en el organismo (algunos a meses de su jubilación), ingresos mediante el cupo laboral travesti-trans, personas con discapacidad, trabajadores con problemáticas de salud, entre otros cuadros críticos, y afectó severamente a las Agencias Territoriales de todo el país y áreas como Formación Profesional, Encuesta de Indicadores Laborales, Igualdad Laboral, Discapacidad, entre otras”, protestó el gremio.

Y agregó una queja por la violencia simbólica en las formas: “Las cesantías fueron informadas mediante mails institucionales enviados en las últimas horas del día, previo al feriado extendido, con el fin de desalentar a los trabajadores afectados a llevar adelante la lucha por su reincorporación”.

Sin embargo, los afectados en este sector confirmaron su presencia el próximo 3 de abril para unirse a la protesta general que impulsa ATE en todas las reparticiones del país en donde se produjeron despidos que consideran injustificados.