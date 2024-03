Transporte: Empresarios no fueron a la conciliación obligatoria y estalló la UTA

La misma se postergó para este miércoles y finalmente no se concretó por la ausencia de los dueños de las empresas del sector. El gremio de los choferes se mostró indignado con la situación y anticiparon que tienen libertad de acción para adoptar medidas de fuerza.

Este miércoles debía cumplirse una reunión de conciliación obligatoria pero los empresarios del sector no acudieron.

UTA dijo que el gobierno apoyó la postura de que los acuerdos que se pretenden firmar son ilegales y que les dio libertad de acción para tomar medidas de fuerza.

La semana pasada, en conferencia de prensa, la Unión Tranviario Automotor (UTA) filial Jujuy anunció un paro por tiempo indeterminado. El desencadenante de esta situación fue el rechazo a un acta acuerdo que algunas empresas del transporte están obligando a firmar individualmente a los trabajadores. «Quieren que firmemos un acuerdo con salarios a la baja», denunciaba el secretario general Sergio Lobo.

Pese a ello, la medida quedó sin efecto a raíz de que la Secretaría de Trabajo dictó conciliación obligatoria para destrabar la medida de fuerza y convocando al sindicato de los choferes y a los empresarios del sector a una audiencia el lunes de esta semana.La misma se postergó para hoy miércoles en un clima de malestar del gremio de los trabajadores del volante. Por la ausencia de los empresarios del sector, se suspendió dicha audiencia de conciliación obligatoria. Nicolás Abett, secretario adjunto de UTA, criticó durante a los dueños de las empresas por tal accionar y dijo que el gobierno provincial los avaló en que los acuerdos que pretendían impulsar son ilegales y no los homologará. Además, remarcó que les dieron libertad de acción para adoptar medidas de fuerza con las líneas que avanzaron haciendo firmar a sus empleados de manera obligada.

“Es una clara violación a la conciliación obligatoria, los empresarios debían haberse presentado y mandaron un escrito donde señalan que no reconocen esta conciliación y les parece que no tiene ningún tipo de motivo porque ellos acordaron un salario pero ese salario no tiene ninguna validez según nos dijo la Secretaría de Trabajo, no lo va a homologar porque tiene fallas constitucionales. Es un cuasi acuerdo que va en desmedro de los derechos del trabajador y la Secretaría de Trabajo no los va a permitir, por eso estos supuestos acuerdos quedan nulos y nos ha liberado a las partes a tomar las medidas que consideremos pertinentes”. Seguramente se va a hacer algún tipo de acción legal y luego iremos a medidas de acción directa para las empresas infractoras que hicieron firmar a los trabajadores. Son tres empresas las que hicieron firmar un acuerdo y otras dos lo hicieron parcialmente a socios. “La Cámara del Transporte vuelve a avasallar los derechos del trabajador, y no lo quieren reconocer. Buscan crear conflicto social y que haya un estallido. Estamos con libertad de acción, analizaremos la situación y veremos las medidas para aquellas empresas que extorsionaron”, relató Abett.