El Ministerio Público de la Acusación realizó su informe anual de gestión

El presidente de la Legislatura, Vicegobernador Alberto Bernis quien presidió el acto señaló que este informe se realizó conforme al artículo 16 de la ley 6363 que obliga al funcionario a dar un informe anual de gestión del Ministerio Público de la Acusación, agregó que este informe tiene que ver con la reforma parcial de la Constitución, con violencia de género, violencia familiar, delitos contra la propiedad y delitos de narcotráfico, enumeró.

En su relato pormenorizado de la memoria institucional, el Procurador señaló que, al haberse incrementado los delitos por violencia de género y violencia sexual, el Ministerio adoptó estrategias para afrontar esta problemática. Señaló también que se adoptaron investigaciones eficientes para abordar criminalidades complejas como el narcomenudeo, los arrebatos de celulares, una serie de fenómenos criminales que venimos detectando en la sociedad. Y añadió que es una forma de dar respuestas a la sociedad porque desalentando el lucro se desalienta la empresa criminal.

El doctor Lello Sánchez afirmó también, que se trabajó mucho con el nuevo código, ya que el alto nivel de respuesta en las conflictividades penales que ingresan al sistema salen con una respuesta en un alto porcentaje. En este sentido explicó que el ranking del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), en el año 2019 estábamos en el lugar 22 y en el año 2021 en el 4, lo que indica el crecimiento de la institución en la mejora de la organización de los recursos.

Subrayó que el hecho de que el MPA tenga autonomía incide favorablemente en la toma de decisiones y gestionar los intereses de las víctimas, con lo que se destaca la plena vigencia de los derechos humanos.

Aclaró Lello Sánchez que la implementación del nuevo código Civil y Comercial es el rol no penal del Ministerio Público de la Acusación, indicó que está preordenado por la defensa del interés público, la defensa de la sociedad frente a determinados conflictos, y que tienen que ver con la relación de consumo, con las acciones colectivas, con los amparos; y en el fuero de familia y en el ambiental. En este sentido adelantó que se están trazando los lineamientos que se van a seguir, porque a partir de febrero comenzamos con esta gestión no penal, y empezará a tener vigencia a partir del 1 de mayo, sin embargo, precisó que ya hemos tomado medidas, ya estamos interviniendo en ámbitos no penales con decisiones vinculadas a la defensa de la sociedad y de sus intereses, finalizó diciendo el jefe de fiscales.

Estuvieron presentes el secretario Parlamentario Martín Luque, el vice presidente 1de la Legislatura Fabián Tejerina, el presidente del Bloque Camba Jujuy Santiago Jubert, y contó con la participación de diputados de diferentes bancadas.