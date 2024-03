El Gobierno confirmó que convocará a los docentes y los gremios de Salud

Normando Álvarez García, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, se refirió a la continuación de las negociaciones paritarias con los gremios estatales y anticipó cuándo realizarán la convocatoria.

“La semana que viene comenzaremos a discutir, no sólo de los aumentos que puedan existir o no, sino también del funcionamiento de los distintos sectores de la provincia”, expuso.

A su vez, adelantó que los gremios docentes y del sector de Salud serán los primeros en negociar y, en cuanto al sector sanitario, consideró que “hay que dar una respuesta importante”.

“Docentes, salud y después el resto”, dijo.

No obstante, aclaró que antes de evaluar si están en condiciones o no de otorgar un aumento salarial, deben analizar “cuál es el monto que se está recibiendo de coparticipación”, por lo que “es importante saber los números para ver qué discutimos y hablamos”.

“Hay una decisión del Gobierno provincial de responder a la mayoría de los requerimientos de los trabajadores estatales, pero tampoco es prometer lo que se no se puede cumplir”, sostuvo.

Recientemente, Mercedes Sosa, secretaria general del Cedems, dijo que a pesar de la lucha docente de junio del año pasado, en este tiempo solo hubo «aumentos en negro» (aunque el básico «pasó a $64 mil en blanco») y que actualmente el piso salarial «quedó congelado en $250 mil».

La gremialista sostuvo que del último incremento de 30% que tuvieron, «los docentes de Jujuy en blanco cobramos 4 mil pesos y los aumentos que se propusieron son en negro».

«En docentes con 5 años de antigüedad no reflejó ningún tipo de aumento y eso general malestar porque no es universal, solo repercute en docentes que tienen antigüedad y zona», expuso.

«El 30% fue en cifras no remunerativas, entonces al que no tiene antigüedad no lo afecta, no repercute (en su sueldo)», agregó.

Debido al alza inflacionaria, la titular del Cedems consideró que los salarios como mínimo tienen que acompañar esa suba, sobre todo en un escenario donde los sueldos docentes están «a la baja y con 28 mil pesos menos» tras la interrupción del Fonid.