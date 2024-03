Quién es el líder de los gremios del transporte que no quiere apurar otro paro de la CGT: “Tenemos que ser cautos”

Mientras algunos sindicalistas aceleran para embestir contra el gobierno de Javier Milei con paros y movilizaciones, hay otros que apuestan a la prudencia para buscar aliados y forzar cambios en las medidas libertarias. Uno de ellos es Sergio Sasia, líder de la Unión Ferroviaria y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), además de secretario de Vivienda de la CGT.

Su sector aún no cerró su último acuerdo salarial, comparte la estrategia cegetista y es un férreo opositor a Milei, aunque no quiere apresurar los tiempos de la protesta: “Van 100 días de gobierno, sabemos la aceptación que tiene el Presidente y cuáles son las decisiones que tomó. Sobre esa base trazamos una agenda. Hay que ser sabios y prudentes, dijo el general (Juan Domingo Perón). Nunca descartamos una medida, pero no la estamos analizando en este momento”, dijo a Infobae.

Al frente del gremio desde 2012, y ya en su tercer mandato, Sasia lleva la carga de superar el estigma de José Pedraza, el ex líder de la Unión Ferroviaria que pasó del sindicalismo que luchó contra la dictadura a quedar condenado como instigador y autor intelectual del asesinato del militante de izquierda Mariano Ferreyra durante una emboscada gremial a trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca. Puede decirse que lo logró gracias a un perfil distinto, dialoguista pero firme, con voluntad de generar propuestas. Y una trayectoria en la que figuran un título como analista de sistemas y un Master en Formación de Formadores Sociolaborales de la Universidad de Alcalá de Henares, España, que perfeccionó su tarea en el sindicato como responsable de la capacitación de los afiliados.

“Algunos eligen ser lo último de lo viejo, otros eligen ser lo primero de lo nuevo”, es una de sus frases de cabecera. En la entrevista con Infobae, Sasia explica por qué insiste junto con sus colegas del sector en impulsar una Ley Federal de Transporte, habla sobre el plan del Gobierno para “optimizar” el servicio ferroviario y fija su postura sobre una nueva protesta de la CGT contra la Casa Rosada.

— ¿Cómo es ser sindicalista en tiempos de Milei? Me imagino que es difícil un gobierno que maneja una lógica distinta y que impulsa un ajuste mientras mantiene apoyo de la gente.

— En primer lugar, nos debemos todavía una autocrítica. Si nosotros llegamos a esta instancia con un gobierno y un presidente que no viene de un partido político con el que nos sentimos identificados, el peronismo todavía no se ha hecho una autocrítica. Algo habremos hecho mal. Los otros partidos tampoco la hicieron. Hoy tenemos esta coyuntura difícil que lo veníamos expresando desde el transporte y el sector ferroviario: no hay una política de Estado. Por eso en la CATT declaramos un estado de alerta y sesión permanente reclamando políticas de Estado para la reconstrucción del sistema ferroviario, aéreo, marítimo, fluvial, portuario, industria naval y todo el transporte. Estamos satisfechos con la decisión del Senado de rechazar el DNU y esperamos que en Diputados pase lo mismo, pero nos está atravesando una coyuntura de paritarias que vienen retrasadas desde hace tiempo como producto de la inflación. Y en algunos casos no se están homologando los acuerdos.

— Y frente a ese panorama, ¿cuál es la respuesta que deben tener los sindicatos?

— En ese contexto creemos que el “no” por el no mismo o estar a la defensiva solamente no alcanza. Decir que somos una CGT, una confederación o un sindicato fuerte, unido, representativo tampoco alcanza. Muchas de las políticas que está llevando adelante el Gobierno impactan contra el mundo laboral, la representación sindical, los convenios, los salarios, inclusive con este tema del Impuesto a las Ganancias, que será una pérdida de poder adquisitivo para una inmensa mayoría de trabajadores. Por eso creemos que el cambio de paradigma también tenemos que darlo nosotros. ¿Cómo? Generando propuestas. Tenemos que gestarlas en el ámbito político y ponerlas en el debate público. ¿Qué pensamos del sistema de transporte? La Argentina no viene debatiendo sobre qué sistema de transporte se necesita para trasladar la producción que se genera. Nuestro proyecto de Ley Federal de Transporte se lo presentamos al gobierno anterior, hablamos con diputados y con senadores, pero nunca fue tratado el borrador. Hoy queremos dar ese paso con la CATT y presentarlo tanto en Diputados como en Senadores para dar un debate sobre el transporte.