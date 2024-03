En alza: 2.936 vehículos encargados por robo durante el 2023 en la Región de Antofagasta

La expansión delictual que enfrenta el país mantiene en el robo de vehículos uno de los blancos preferidos por bandas de crimen organizado, como parte de un delito al que contribuye la alta permeabilidad de extensas fronteras en la macrozona norte.

De acuerdo a datos de Carabineros, en 2023 en la Región de Antofagasta se registran 2.936 vehículos encargados por delitos de robos. Esta cifra supera los 2.586 vehículos encargados por la misma causa en 2022. Previo a la pandemia, que impactó en la movilidad de la población, la institución reportaba 2.025 vehículos robados al cierre de 2019.

En medio de este escenario, Carabineros en Antofagasta ha intensificado las rondas preventivas de control y seguridad. Labor a la que se agregan operativos para recuperar vehículos robados.

Gonzalo Castro Tiska, general de Carabineros en retiro y exjefe de Zona de Antofagasta, comenta que la macrozona norte presenta características complejas para enfrentar este tipo de ilícitos.

“Son condiciones estructurales que son muy difíciles de alterar. Una de esas condiciones es que hay un parque vehicular muy grande de vehículos que no siempre son de propiedad de quienes lo usan. O sea, hay muchos vehículos que son propiedad de determinadas empresas y que están disponibles para el uso de sus empleados, quienes no siempre cuentan con lugares o estacionamientos dentro de sus casas. Además, hay un parque vehicular muy grande, que están siendo utilizados no con la mismas medidas de seguridad o están en aparcamiento de empresas. Hay un número muy importante de esta masa crítica de vehículos robados en el norte, que son robados desde los estacionamientos de las empresas”, dice.

“A esto se agrega que hay una frontera muy amplia, que está a una distancia relativamente corta de algunos centros urbanos. Cuando digo cortas, me refiero a que no dejan de ser una cantidad importante de kilómetros, pero que son susceptibles de recorrido en la hora siguiente al robo. Sacar un vehículo del país, desde La Florida en la Región Metropolitana, tiene una dificultad mayor que sacar del país un vehículo desde Calama. Es un viaje bastante más factible. También se tiene una frontera que es susceptible de vulnerar con una cantidad de pasos no habilitados que son amigables para el tráfico de vehículos livianos. Y también tiene un factor difícil de modificar, porque hay países vecinos, particularmente uno que es Bolivia, que tiene una gran demanda de estos vehículos robados. Hay, por ejemplo, pueblos fronterizos que tienen una economía que vive de este ilícito”, detalla Castro Tiska.

De acuerdo a datos de Carabineros, hasta junio de 2023 a nivel país se registraba un total de 296 pasos no habilitados. De esta cifra, más de la mitad (149) se identificaba en la macrozona. Según este reporte, la región registraba ese año 35 pasos clandestinos.

Medidas necesarias

Según los datos de Carabineros, a 1.377 llegó la cifra de vehículos recuperados por robos en 2023 en la Región de Antofagasta. Esta cantidad supera los 1.096 vehículos recuperados en 2022, como también los 1.284 de 2019.

Castro Tiska, en tanto, aborda los desafíos para contrarrestar el robo de vehículos.

“Hay medidas que se pueden optimizar, porque no hay ninguna medida mágica que vaya a eliminar esto. Creo que nos enfrentamos con un país vecino que es poco colaborador a la hora de perseguir este ilícito. Eso en la dimensión de las relaciones diplomáticas y de las relaciones bilaterales se puede mejorar. Es difícil relacionarse con las autoridades bolivianas para perseguir este ilícito. Ese es un aspecto que debe ser mejorado. Y dentro del aspecto del control, obviamente, hay mucho que hacer. Hay inversiones importantes que deberían estar centradas en los centros urbanos, que deben ser rediseñados con medidas de seguridad apropiadas; porque nuestras ciudades, si bien es cierto, tienen vulnerabilidad y están cercanas a la frontera; y hay rutas que permiten sacar los vehículos rápidamente, pero también no son muchas las salidas”.