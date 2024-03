El presidente, Javier Milei, suspendió la habitual reunión con sus ministros y secretarios de los jueves. Se trata de una jornada clave para el Gobierno nacional debido a que, desde las 11, el Senado debatirá el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, a pesar de las críticas del mandatario y el oficialismo a la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel.

Fuentes de la Casa Rosada aseguraron que se trata de una decisión que responde a incompatibilidades en la agenda de los funcionarios: “agenda full (completa)”. “Ya el martes fuimos pocos”, respondió un funcionario que participa de los encuentros.

Tras la puja del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para evitar dar tratamiento al DNU en la sesión convocada por la Vicepresidenta, aseguraron que “no hay crisis en el Gabinete”.

Cuando los relojes marcaban las 8.34, el Presidente cruzó el Salón de los Bustos de la Casa Rosada y desde entonces se recluye en su despacho. Portando su habitual campera de cuero y pantalón cargo, el mandatario permaneció en el Palacio de Gobierno. Se espera que siga la sesión.

Tras la convocatoria de Villarruel, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que alertó que el Gobierno nacional espera que «el Poder Legislativo (PL) no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden ‘anotarse victorias’ de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos».

La decisión de la vice generó fuerte repudio en redes sociales por parte de la militancia mileísta y hasta el propio mandatario lanzó algunos dardos -negativos- al respecto.

Por los pasillos de Casa Rosada admitieron que no responde a la voluntad de Milei dar tratamiento al DNU “básicamente porque no están los números y lo van a rechazar”, pero entendieron que “dentro del Congreso las cosas no son tan lineales”.

La relación entre el Presidente y su vice no transita sus mejores épocas, pero esto no imposibilita que mantengan el diálogo fluido, aunque formal. Con el pasar de las semanas, Villarruel dejó de asistir con la frecuencia con la que lo hacía a las reuniones de Gabinete que se celebran en el salón Eva Perón y su participación se volvió cada vez más esporádica, consignó la agencia Noticias Argentinas.

Su último acto data del jueves 7 de marzo, jornada en la que Milei debió ausentarse y el intercambio lo encabezó el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Hasta la flamante incorporación de La Libertad Avanza, el diputado José Luis Espert se hizo eco de la interna y manifestó sus dudas respecto de las voluntades de la titular del Senado. Ante la pregunta que le hicieron en una entrevista para LN+ sobre si creía que Villarruel “está intentado desestabilizar al Gobierno”, Espert respondió: “A la luz de lo que pasa, me genera dudas porque si se cayera el DNU 70/23 sería un golpe fuerte”.

«La vicepresidenta contaba con otras alternativas. No sé por qué lo hizo. Habría que preguntarle a ella que piensa», completó además.