Brasil incauta más de 21 mil paquetes de cigarrillos fabricados por Tabesa y el contrabando se dispara en la Triple Frontera

Cartes de nuevo en la mira.

Un cargamento de 21.500 paquetes de cigarrillos producidos por Tabesa, y valuado en aproximadamente 360.000 dólares, fue incautado en una operación conjunta entre la Receita Federal (la Aduana brasileña) y la Policía Militar del estado de Paraná, en Brasil.

El contrabando de cigarrillos deja una ganancia de alrededor de 1000 millones de dólares al año y se explica porque Paraguay produce más de 20 veces lo que consume y, entonces, ubica el sobrante en los mercados brasileño y argentino.

De acuerdo a las investigaciones, el cargamento era transportado en un camión de soja y tenía como destino el Puerto de Paranaguá. Se presumen que ingresó a Brasil desde Paraguay por el Puente de la Amistad, con la presunta complicidad de las autoridades paraguayas.

Sin embargo, esta incautación no es la primera del año. En febrero, agentes de la Receta Federal decomisaron 900 cajas de cigarrillos de una conocida marca producida por Tabacalera del Este por un valor estimado de dos millones de reales (G. 3 mil millones). El modus operandi era el mismo: transportar el cargamento en camiones de soja o maíz con placas de Brasil.

El contrabando no solo afecta a Brasil, sino también a la Argentina, por la vulnerabilidad de controles en la zona de la Triple Frontera. En noviembre, en una operación conjunta desarrollada por efectivos del Grupo Vial Urugua’i, pertenecientes al Escuadrón 13 Iguazú de la Gendarmería Nacional Argentina, se requisó una carga de 30.000 paquetes de cigarrillos de la marca Eight, de la misma planta de producción paraguaya ubicada en Hernandarias, en Alto Paraná.

El Departamento del Tesoro ya había identificado a Paraguay como un centro clave de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas, armas y cigarrillos. Este negocio transnacional, que rinde resultados gracias al alto nivel de corrupción de las autoridades, forzó a EEUU a catalogar a Horacio Cartes de «significativamente corrupto por su participación desmedida que socavaba las instituciones democráticas».

La nominación por parte de la administración Biden se registró meses antes de las elecciones para presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), de las cuales Cartes salió victorioso frente a su principal contrincante, el entonces mandatario Mario Abdo Benítez.

Tabacalera del Este (Tabesa SA) representaba el centro de negocios del ex mandatario paraguayo. Esta compañía, al igual que Tabacos USA Inc, Bebidas USA Inc, Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE, fueron incluidas en la lista de entidades bloqueadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). De esta forma, EEUU dio un golpe directo al emporio del magnate colorado.

Tabesa no es una empresa más del holding empresarial del expresidente, sino la principal comercializadora de tabaco local y una de las más grandes de Sudamérica. Además, es el sector por el cual Cartes logró convertirse en el hombre de negocios más poderoso del país y por el que se conectó con mercados poderosos para la exportación de cigarrillos como Brasil, Venezuela y el Caribe.

«Realmente no es fácil pasar por los momentos que estoy pasando», admitió Cartes tras asumir la titularidad de la ANR. El siguiente paso del líder colorado fue mantener la influencia, por los menos indirecta, en sus antiguas empresas. En enero decidió ceder las acciones de 24 empresas a sus tres hijos, Juan Pablo, Sofía y Sol, en concepto de anticipo de herencia. La maniobra administrativa fue aprobada por la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).

A pesar de todo, Paraguay sigue ubicándose primero en la lista de proveedores de cigarrillo de contrabando en la región. En agosto, el Servicio Nacional de Aduanas de Chile incautó una carga con 550 mil cajetillas de cigarrillos contrabandeados por más de 1,5 millones de dólares, muchas de ellas de la marca Eight.