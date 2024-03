En medio de la indefinición por Camioneros, la UOCRA cerró un aumento en sintonía con la pauta salarial del Gobierno

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) se convirtió en el primer sindicato en alinearse con la pauta salarial del Ministerio de Economía: cerró un acuerdo salarial que contempla un 14% de aumento para febrero, tal como quiere el Gobierno.

El sindicato que lidera Gerardo Martínez había negociado con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) un 20% de aumento para enero, en el debut de las paritarias mensuales, y ahora sumará un 14% para el mes pasado. La cifra está en sintonía con una instrucción del ministro de Economía, Luis Caputo: que las paritarias deben alinearse con la inflación estimada de febrero, del 15%, y cualquier desfase deberá negociarse como cláusula de revisión en futuras negociaciones.

Martínez fue el sindicalista que tuvo una reunión secreta con Javier Milei en septiembre pasado, pero mantiene un duro conflicto con el Gobierno: denunció “la pérdida de puestos de trabajo por de la paralización de las obras públicas” y reveló que “en los 2 últimos meses se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en nuestro sector”.

Hay otros acuerdos firmados en las últimas semanas que superaron ese tope salarial y cuya homologación está siendo analizada por la Secretaría de Trabajo: uno de ellos es el del Sindicato de Camioneros, dirigido por Hugo Moyano, que acordó la semana pasada con las cámaras empresariales del sector un incremento del 45% en dos tramos, 25% en marzo y 20% en abril, que se sumó a la mejora pactada en enero pasado, que fue del 12,5% para enero y 21% para febrero.

El secretario de Trabajo, Omar Yasín, aún no homologó el aumento de Camioneros y esa dilación provoca tensiones con el gremio de Moyano, que amenaza con realizar medidas de fuerza si el Gobierno no avala la paritaria. Esta mañana, Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato, se quejó por la falta de homologación del acuerdo y apuntó directamente a “un sector del macrismo”, al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, por esa indefinición.

“Hace 15 días se firmó el acuerdo con las tres cámaras, se acordó un 25% de aumento para marzo más adicionales, pero todavía no ha sido homologado por el Gobierno. Hay parte del macrismo que ha tomado una de las cámaras, Fadeeac, a través de la señora (Florencia) Arieto, que ha impugnado este acuerdo. Son solamente tres empresas sobre más de 15 mil. De eso se ha agarrado el Gobierno y no lo ha homologado todavía. Esperemos que se homologue y, si no, no queda otra salida que un paro general de Camioneros o una gran movilización a la Secretaría de Trabajo”, explicó Moyano.

El cotitular de la CGT agregó: “Está pasando en todas las organizaciones gremiales, paros de trenes, los maestros, la UOM. Han peso un techo del 12 o 15%, lo que es ridículo. Tanto hablan de la libertad, pero qué carajo tienen que meterse Caputo o Posse en un acuerdo entre privados”.

Ayer, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado sobre esa situación, y si bien aseguró que para el Gobierno “las paritarias deben ser libres porque son un acuerdo entre privados”, habló de “cuestiones técnicas” sobre el conflicto con Camioneros que debía “explicar la Secretaría de Trabajo”.

Consultada sobre la acusación de Moyano, Arietto replicó: “Pablo Moyano me acusa de haber roto un acuerdo paritario como si yo manejara alguna de las federaciones. No tengo nada que ver, busca chivos expiatorios para no hacerse cargo de que es un mentiroso y vive en Narnia porque como nunca trabajó en su vida. Entonces cierra un acuerdo paritario con sus amigos, que son las tres federaciones a las que tiene extorsionadas, poniendo en riesgo los puestos de trabajo y las pymes de transporte del interior del país, que tienen costos altísimos para mantener a la mafia del sindicato. Lo desafío a que haga un paro a ver cuántos camioneros los acompañan porque no tiene volumen, excepto su patota. Que me ataque Moyano es una hermosa jineta que me cuelgo en mi saco”.

Yasín convocó este jueves al sindicato y a los empresarios a una reunión en Trabajo para hablar sobre el acuerdo salarial, pero, como anticipó Infobae, la ausencia de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) hizo que naufragara el encuentro, al que fueron la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que lidera Hugo Moyano, y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), presidido por Juan Domingo Aguilar.

Anoche circularon versiones sobre una nueva convocatoria oficial para este viernes, pero no se produjo y así se prolongó la incertidumbre sobre una paritaria clave para sostener la pauta salarial.

En FADEEAC estalló una dura interna porque el aumento fue rechazo por cuatro cámaras del interior que integran esa entidad y representan a las pymes, al considerar que el acuerdo salarial incluyó algunas mejoras que no habrían sido consensuadas por todos los miembros de la organización empresarial, como algunos adicionales y un “aporte extraordinario” a la obra social de Camioneros de $10.000 por trabajador que deben pagar las empresas “para solventar el déficit del sindicato”.

En la Secretaría de Trabajo se mostraron muy prudentes sobre el tema: “Estamos trabajando en el acuerdo del Sindicato de Camioneros y estamos resolviendo varias impugnaciones que hacen las cámaras a los comparecientes”, afirmó de manera escueta un vocero oficial