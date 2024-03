La verdadera razón por la que los migrantes venezolanos no pueden votar en el exterior

Una vez más el régimen de Venezuela se lavó las manos en su responsabilidad de garantizar los derechos de los ciudadanos. En la voz del jefe del Parlamento controlado por el chavismo, Jorge Rodríguez, la dictadura de Caracas atribuyó nuevamente a factores externos la dificultades que enfrentan los exiliados del país caribeño para ejercer su derecho al sufragio.

“¿Cómo votarán las personas en los Estados Unidos? No pueden. ¿Cómo? si no hay representación consular. Si no se nos permite que tener representación consular en los Estados Unidos de América”, dijo Rodríguez esta semana tras concluir los encuentros con factores que se autodenominan opositores al chavismo y que no se encuentran agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática.

El líder chavista también citó el ejemplo del caso argentino, en el que atribuyó al gobierno de Javier Milei la posibilidad de “robar” el material electoral utilizado para los comicios.

“¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos esgrimir una posición donde se respete la autonomía, la independencia y la soberanía de Venezuela en ultramar?”, acotó el ex alcalde de Caracas adelantándose a la posibilidad de que los electores venezolanos en estos países no sean convocados a participar en la elección presidencial prevista para este año.

“Nosotros jamás, jamás, hemos negado el derecho que las venezolanas y venezolanos tienen al voto. Quien lo niega son los los agresores. Quien lo niega son los que cercaron a Venezuela, la bloquearon. Asaltaron nuestras sedes diplomáticas, asaltaron a nuestros diplomáticos en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en los gobiernos de los seres que estuvieron allí en el pasado y en Estados Unidos de América”, explicó Rodríguez, en un intento por justificar la inacción del Estado venezolano en desarrollar mecanismo que garanticen el ejercicio del derecho al sufragio de quienes se fueron del país.

Según las cifras de la Organización de Naciones Unidas, la cifra total de desplazados venezolanos es superior a los 7.5 millones de personas, de los cuales, conforme a las estimaciones opositoras, cuatro millones están habilitadas para votar. Aunque no hay datos recientes publicados por el Consejo Nacional Electoral, la cifra de venezolanos migrantes que se encuentran inscritos en el padrón de votantes es menor a los 107.000 electores.

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales venezolana “sólo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”.

Desde la oposición al régimen han denunciado que, pese al mandato claro y contunde de la Ley, las oficinas diplomáticas han interpretado esta condición para convertirla en un trámite complejo.

Por ejemplo, algunas embajadas han impuesto requisitos adicionales para formalizar el Registro Consular, el paso previo a la actualización de los datos en el Registro Electoral. De igual forma, el CNE no ha dispuesto de un operativo que permita a los residentes en el extranjero modificar sus datos.

Si hay algo que un venezolano sabe cuando decide irse de su país, empujado por la grave crisis económica, social y política, es que ya no cuenta con su derecho al voto. Quizá dentro de su territorio tampoco podía contar con ello, considerando las denuncias de irregularidades registradas durante los últimos comicios celebrados y que han perpetuado al chavismo en el poder, pero la esperanza de poder “salir de esto” a través de una vía pacífica y democrática siempre prevalece.

“Nosotros jamás, jamás, hemos negado el derecho que las venezolanas y venezolanos tienen al voto”, argumentó Rodríguez durante su intervención, aunque en la práctica los hechos dejan en evidencia al régimen.

“Nada nos gustaría más que poder, como se ha hecho de manera tradicional y siempre abrir los centros de votación en el exterior en los Estados Unidos de América. Nada nos gustaría más”, insistió Rodríguez, pero sin precisar ningún tipo de acción concreta o pedido específico al Consejo Nacional Electoral para que inicie cuanto antes un operativo de inscripción y actualización de datos en el registro electoral que contemple a los migrantes.

Pese al amplio despliegue dentro del territorio para hacer ver que en Venezuela se “celebrarán elecciones”, el régimen de Nicolás Maduro deja ver sus costuras al impedir a millones de migrantes participar en los comicios, presumiendo que su voto será favorable a la oposición.

Desde los factores de la disidencia han sido insistentes en que esta situación de violación al derecho al sufragio no solo aplica a los venezolanos en el exilio. De acuerdo con las estimaciones de especialistas en el tema electoral, dentro del país otros cuatro millones de ciudadanos no han podido actualizar sus datos o inscribirse en el padrón electoral debido a las dificultades impuestas para estos trámites. La razón, según lo líderes de la oposición: se presume que la mayoría de los nuevos votantes o quienes se interesen en participar en una elección votarían en contra del chavismo.