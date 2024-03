Más de 40 mil estudiantes de Antofagasta retornarán a las aulas el próximo 5 de marzo

Con avance en los proyectos de conservación de las escuelas y liceos de Antofagasta, la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) anunció la vuelta a clases de más de 40 mil estudiantes para este 5 de marzo.

Según informaron desde la corporación, este jueves se entregó nueva cancha cubierta en Liceo A-22 «La Portada» y pronto se dará inicio a las obras en Liceo A-15 y Escuela Especial E-77.

El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez Ramírez, acompañado por la directora de Educación María Luz Gálvez y la directora de Obras, Yolanda Cuturrufo, visitaron uno de los proyectos más significativos porque hace varios lo han solicitado los apoderados, funcionarios y alumnos del establecimiento.

Se trata del proyecto de conservación de la Escuela E-87 «Las Rocas», donde se ejecuta un trabajo de mejoramiento en diversos espacios con recursos de la Dirección de Educación Pública DEP con un monto que supera los 380 millones de pesos.

La autoridad indicó «cuando entré como alcalde, no hay que olvidar que todos los establecimientos educacionales estuvieron abandonados primero por el estallido social y después por la pandemia. Además no hay nueva construcción de colegios, el gobierno no ha aportado mucho en ese ámbito y la ciudad va creciendo».

En relación a este proyecto, agregó que «acá se está haciendo un cambio total y completo de instalación eléctrica, pisos, cerámica, ventanales, los colores de las paredes. Hemos mejorado la sala de profesores para que ellos se puedan reunir y descansar de mejor manera. Estos cambios no sólo benefician a los alumnos sino a todos los establecimientos que visitamos día a día».

La directora de Educación de CMDS, María Luz Gálvez, reconoció que dicho establecimiento necesitaba una intervención: «no podíamos seguir con salas de clases de madera y las condiciones de los materiales ya estaban muy deterioradas. Hoy da gusto, hay una sala de profesores digna para ellos y eso se está replicando en varios establecimientos. Tenemos bastantes proyectos presentados y eso nos tiene muy contentos».

Sobre el proyecto de mejoramiento en el establecimiento ubicado en el sector norte de la ciudad, el profesional de la Dirección de Obras, Marcelo Saavedra señaló que «estamos muy contentos por el avance propuesto por la empresa, se ha cumplido según los plazos, tenemos unas salas que están restauradas completamente. El establecimiento se ve en muy buenas condiciones y ya estamos pronto a la apertura de las clases. Hemos estado haciendo nuevos proyectos de conservación, este es uno de los primeros del 2024 y estamos próximos a empezar dos proyectos más de conservación en Liceo A-15 y Escuela E-77».

Nuevos espacios en Liceo A-22

En los próximos días se dará inicio a dos proyectos anhelados por las comunidades educativas. Se trata de las conservaciones del Liceo A-15 y Escuela Especial «Juan Sandoval Carrasco», lo que se suma a la entrega de la nueva cancha con cubierta en el Liceo A-22 «La Portada» que fue recepcionada para que los estudiantes puedan ocuparla a partir de la próxima semana.