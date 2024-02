Tarija: “Desaparecen” los dólares en los bancos y casas de cambio

Mientras en el eje central se reporta que el dólar ha empezado a bajar en el mercado no oficial, en Tarija la situación es totalmente distinta. La divisa americana continúa escaseando, tanto en entidades financieras como en las casas de cambio. En el mercado no formal, esta moneda extranjera se cotiza hasta en 8,84 bolivianos la venta y desde 8,55 la compra.

Cabe mencionar que en días pasados ha sido el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Oscar Mario Justiniano, quien aseguró que ya se están viendo los impactos inmediatos del acuerdo económico suscrito entre privados y el Gobierno Nacional. A partir de ello, algunos medios nacionales han asegurado que la divisa americana empezó a bajar de precio en el mercado no formal en departamentos como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

Las casas de cambio

Para constatar cuál es la situación en Tarija, el viernes, El País visitó al menos 10 casas de cambio ubicadas en el centro de la capital chapaca, en su mayoría situadas sobre la calle Bolívar, también en la Daniel Campos. En ocho indicaron que no tenían dólares, sólo dos estaban comercializando la divisa americana.

En las casas de cambio que no contaban con la moneda americana, ofrecían pagar desde los 8,55 bolivianos hasta 8,65 por dólar. Dejando en evidencia, que les urgía contar con esta divisa.

Mientras que en las únicas dos casas cambistas que aseguraron tener la divisa americana a la venta, la cotización estaba a 8,70 bolivianos y 8,84 bolivianos. Una de ellas puso un límite, solamente vendía hasta 4.000 dólares, más no.

“No hay dólares joven, ni siquiera en los bancos va a encontrar. Por eso es que hay una alta demanda en las casas de cambio, y ahora es cuestión de suerte tener dólares a la venta, porque la demanda en las calles se ha elevado, y el precio está favorable para nosotros”, dijo uno de los librecambistas, que prefirió guardar su identidad.

En los bancos

La situación es similar en las entidades financieras. Por ejemplo, en el Banco Unión disminuyeron el límite para poder retirar dólares a $us 500 por semana; antes era diario.

En el Banco Bisa el retiro es de $us 200 por semana, aunque mencionaron que esto puede bajar hasta $us 100, debido a que no cuentan con mucha disponibilidad de la moneda americana.

Ambas entidades coincidieron al afirmar que no están vendiendo la divisa americana, la operación solamente se permite si tiene una cuenta y dinero ahorrado en el banco.

Por otro lado, entidades financieras como el Banco Fortaleza, Banco FIE, Mutual La Primera y Banco Mercantil Santa Cruz, señalaron que no estaban entregando dólares, esto debido a la escasez de esta divisa.

Bermejo: Aparecen dólares falsos

El panorama es similar en la ciudad fronteriza de Bermejo, la divisa americana es escasa y no se consigue, ni si quiera en casas de cambio, lo poco que hay se entrega a clientes exclusivos, es decir, solo a grandes comerciantes. Los dólares que llegan desde Argentina, se venden entre 9,20 a 9,60 bolivianos, así lo ha confirmado el exdirigente gremial, Freddy Rueda.

Por otro lado, Rueda ha advertido que en estas últimas semanas ha empezado a circular dólares falsos, detalló que ya se han registrado dos casos, con comerciantes mayoristas del sector de la feria 23 de Marzo, además de un caso en la galería Nuevo Amanecer, que queda próxima al Mercado Central, sin embargo, esta última logró recuperar su dinero.

“Está corriendo mucho dólar falso, hay varios casos de señoras que han recibido dólares, pero afortunadamente han logrado darse cuenta a tiempo y pudieron recuperar su dinero. Están aprovechando la situación que no hay dólares y vienen desde el lado argentino, con billetes de dudosa procedencia y pretenden engañar a la gente”, manifestó.