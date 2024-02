Graciela Alfano reveló detalles de su pasado: “Tuve sexo con mujeres de las que no me he enamorado”

En una reciente aparición en el programa Mañanísima (El Trece), Graciela Alfano compartió detalles íntimos sobre sus experiencias sentimentales y sexuales, que incluyó revelaciones sobre detalles de los que nunca se había animado a hablar frente a los micrófonos. Así, buscó con sus declaraciones desafiar los prejuicios y promover una mayor apertura en la sociedad respecto a la diversidad sexual.

Durante la conversación, la actriz se refirió no solo a su actual relación amorosa con el empresario Carlos Bustin, sino también sus experiencias pasadas con mujeres, al subrayar la importancia de enamorarse de la persona más allá del género: “He sentido enamoramiento por mujeres con las que no he tenido sexo y he tenido sexo con mujeres de las que no me he enamorado. Creo que uno se enamora de la persona”, se sinceró sobre lo vivido.

La actriz argumentó que su decisión de hablar sobre su vida personal tenía como fin principal cuestionar y liberar a la sociedad de prejuicios morales anticuados. En este sentido, explicó que sintió enamoramiento por mujeres con las que no tuvo relaciones sexuales, y viceversa, destacando la diferenciación entre el amor y el deseo sexual. Además, señaló la inteligencia y el talento como cualidades que la atraen hacia otras personas, independientemente de su género, resaltando que el amor y el sexo pueden existir de manera independiente uno del otro.

“Afortunadamente, he conocido mujeres talentosísimas que por su inteligencia te dejan dada vuelta y tenés ganas de estar con ellas todo el tiempo, escucharla todo el tiempo. Tal vez lo que faltaría es la parte física, pero me parece que corren por lugares separados”, sorprendió a los presentes, ante lo que continuó: “Uno puede tener muy buen sexo con alguien a quien no ama y podés amar a alguien con quien no tenés sexo. Es indiferente”.

Alfano también aprovechó la oportunidad para reflejar sobre la importancia de la autenticidad y el valor de compartir sus experiencias personales en un esfuerzo por contribuir a una sociedad más abierta y menos crítica hacia la diversidad sexual. Según sus palabras, las figuras públicas que gozan de una posición acomodada y sin miedo al juicio social tienen el deber de promover la liberación de estigmas y prejuicios, al facilitar así un entorno más inclusivo y comprensivo. Carmen Barbieri, por su parte, enfatizó la relevancia de aceptarnos tal y como somos, lo que agregó otra capa de profundidad a la conversación sobre el amor propio y la aceptación.

Luego de aclarar que nunca estuvo en pareja con ninguna mujer, sino que fueron “relaciones del momento”, y expresó: “Yo no he contado mis cosas por contarlas, sino un poco para dar permiso. Siento que la sociedad es un poco pacata, un poco mentirosa, un poco doble moral”. Así, según su parecer: “Las personas famosas y que estamos muy bien paradas en la vida y que podemos hacer lo que hicimos sin ninguna culpa y si nos critican, que no nos importe un pito y que no nos entre balas, me parece que tenemos la obligación de poder liberar a toda la sociedad de esa moralina estúpida, de esa cosa pesada del ojo del otro que avergüenza”.