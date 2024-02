El Presidente redobló las críticas a Lali Espósito: “Si te gusta el durazno, bancate la pelusa; no me voy a quedar callado”

El mensaje premonitorio de la cantante y qué dijo recientemente

El presidente Javier Milei decidió redoblar hoy sus críticas a Lali Espósito por sus recitales públicos y aseguró: “¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado”.

En esta línea, y en declaraciones a radio La Red, el mandatario agregó: “Si querés agredir tenés que estar limpio, si vos un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista”.

En otro pasaje de la entrevista, el Presidente retomó el apodo que utilizó ayer, en una entrevista con LN+, para referirse a la cantante: ¿Cuáles son las prioridades (de los gobernadores)? ¿Darle de comer a la gente o llenarle el bolsillo a Lali Depósito y que me critique en un festival”. “Le quedó Lali Depósito, porque vive de los pagadores de impuestos a costa del hambre de los chicos”, completó.

El origen de la pelea

“Qué peligroso. Qué triste”. El 13 de agosto de 2023, a las 11:08 de la noche, Espósito escribió cuatro palabras en su cuenta de X. Hacía minutos que se había confirmado que La Libertad Avanza había sido la fuerza más votada en las elecciones primarias. La posibilidad concreta de que Milei se convirtiera en Presidente era un cimbronazo político inesperado y, con eso, las repercusiones desde todos los sectores no pararon de crecer.

Pasaron ya seis meses desde aquella jornada, Milei asumió finalmente como Presidente y, lejos de quedar en el olvido, esa disputa con la cantante fue creciendo, mucho más a partir de los recortes que el Gobierno viene haciendo de los fondos que envía a las provincias y las críticas que el propio mandatario viene haciendo a los fondos públicos que se destinan para la organización de festivales culturales.

Hace unos días, durante su primera presentación en Cosquín Rock, Lali hizo un fuerte descargo en medio de las críticas que viene recibiendo desde militantes de La Libertad Avanza, principalmente en redes sociales. En un momento de su presentación, protagonizó el momento más viral de la noche: la reina del pop local cambió la letra de su tema “¿Quiénes son?” y apuntó contra todo el hate que había vivido semanas atrás: “Que si vivo del Estado”.

Lali Contestó Las Críticas

Las palabras de la artista se dieron en medio del viaje de Milei por Israel e Italia, país este último donde participó de la canonización de Mama Antula y, luego, fue recibido por el papa Francisco en una audiencia privada que duró más de una hora.

Ayer, en su regreso a la Argentina, el Presidente volvió a poner el centro de sus críticas a lo que entiende es una mala utilización de los fondos públicos por parte de los gobernadores, en medio de la fuerte disputas por el recorte de fondos destinados a los subsidios al transporte. En ese contexto, recogió el guante y apuntó directamente contra la cantante.

“Cuando Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado, en subsidios le da mil millones de pesos. Todos los artistas que estuvieron ahí, por ejemplo Lali ‘Depósito’, cobraron de la del Estado. Pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares. Entonces, ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco? Para financiar esa cultura se la vas a cargar sobre…dos tercios de los chicos están en condiciones de pobreza”, dijo Milei ayer durante una extensa entrevista con La Nación +.

Ataque en redes sociales

Más allá de la entrevista, Milei siguió hoy con su disputa pública en redes sociales, puntualmente en X, donde replicó y le dio like a varios mensajes que apoyaban sus dichos, y hasta acusó a la artista de no cantar en vivo en sus shows.

Como es habitual, el Presidente tuvo una activa participación en redes en las primeras horas de este jueves, con un denominador común: las críticas a Lali.

Uno de los mensajes que el Presidente reposteó en su cuenta de X es una ilustración generada por Inteligencia Artificial en la que se ve a la cantante con una bolsa de dinero corriendo y, detrás, a niños en claro estado de hambre, en referencia a los dichos de Milei sobre “los chicos pobres del Chaco”.

También, el Presidente replicó un mensaje de un usuario llamado Stanley del 56% “Lali DEPÓSITO le dijo. Es el mejor presidente de la historia de la humanidad”, dice el mensaje de un usuario llamado Stanley del 56% que también replicó el Presidente con imagen en la que se ve a Espósito cantando abrazada a un saco de dólares en medio de lo que parecen ser pobres que la escuchan.