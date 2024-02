Talleres de Perico comienza a sumar nombres para el plantel conducido por Horacio Zingariello

El ciclo de Horacio Zingariello en Talleres de Perico comenzó con mucho entusiasmo porque empezaron a llegar los nombres que solicitó el entrenador para encarar el primer objetivo, que es el inicio de la Liga Jujeña de Fútbol.

La idea del técnico es tener al menos dos jugadores por puesto, algunos con mucha experiencia y combinarlos con jugadores del club, que empezarán a dar sus primeros pasos en la primera. Entre los nombres que ya trabajan en el “Expreso” están Enzo Justiniano, Flavio Romero, Thiago Segovia, Alejandro Jiménez, Gonzalo Iñigo, German Acuña, y el arquero Gastón Tomas Sequeira, quien conoce al entrenador de su paso por Zapla. Sin dudas se trata de un jugador con mucha experiencia bajo los tres palos de Talleres. “Vengo a apartar a este Talleres, apenas me llamó el profe no dude ni un minuto porque se trata de un club que pretende hacer bien las cosas y me gustó mucho el proyecto”, dijo el uno con pasado reciente en Aviación, club que viene de participar en el Regional Amateur. “Es un club muy reconocido, por eso le dije al presidente que tenía muchas ganas de estar en esta gran ilusión y porque no retirarme buscando un ascenso”, señaló una de las nuevas caras del elenco de Ciudad Perico. Además, dijo “Uno también debe agradecer a mi familia porque con los años siempre acompañan a este tipo de desafíos y realmente son mi sostén”. Más allá de que el plantel de Talleres que este año buscará concretar el ascenso que viene siendo esquivo en los últimos campeonatos empieza a cobrar forma, los dirigentes están enfrascados en concretar más desembarcos, en principio para el certamen local, luego las copas y el objetivo principal que es el Regional Amateur 2024.