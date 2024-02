La devastación del fuego en Chile demora la identificación de decenas de muertos

Los incendios forestales más mortíferos de la última década en Chile han dejado hasta este lunes 123 muertos, una cifra que no ha dejado de aumentar desde el origen del fuego, el pasado viernes. Solo 32 de las víctimas han sido identificadas por el Servicio Médico Legal (SML) y aún hay cientos de desaparecidos. La catástrofe es tal, que la Armada solicitó este lunes a los habitantes de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache, las zonas más afectadas, que no salgan de sus casas si no es necesario. Cuatro días después del inicio de las llamas, todavía existen 165 incendios en 10 regiones del país, aunque concentrados en el centro-sur, según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). El fuego ha arrasado con más de 26.000 hectáreas.

En medio de las críticas por la lentitud de la identificación de los muertos, Marisol Prado, directora del SML, sostuvo que están haciendo identificación biométrica, a través de huella dactilar e iniciarán el proceso de toma de muestra de las personas que han denunciado algún desaparecido, con el fin “hacer luego la identificación por ADN”.

El toque de queda a partir de las 21.00 horas ha provocado que en pleno verano sudamericano, las calles de los balnearios de la Región de Valparaíso estén prácticamente vacías, con solo algunos turistas rebeldes. Arriba, en los cerros, donde las llamas echaron abajo en cuestión de minutos los recuerdos de miles de familias, el panorama es distinto. Los vecinos remueven bajo el sol los escombros de los que fueron su hogar y desesperan en busca de ayuda de las autoridades. Cuando la oscuridad ya es total, varios afectados hacen guardia en locaciones como la Villa Rukan, Villa Dulce o Palto Miraflores para evitar saqueos o que se tomen sus terrenos. Además, persiste el temor a nuevos focos de fuego.

Con el correr de los días la sospecha de que los incendios forestales han sido intencionales -una arista que está investigando el Ministerio Público- ha cobrado mayor fuerza. Mientras las autoridades han sido cautas sobre esa hipótesis, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, reveló su “convicción absoluta” de que hay intencionalidad detrás de las llamas. “Hemos presentado una querella en contra de quienes resulten responsables. Los vamos a perseguir y los vamos a encarcelar. La ciudadanía lo tiene que tener muy claro porque el daño que nos han provocado es irreversible”, advirtió. “Los incendios se transformaron en homicidios”, añadió el gobernador.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, descartó este lunes que existan detenidos, aunque afirmó que existen “indicios potentes” de posible intencionalidad. La noche del domingo, la policía recibió varias denuncias por la noche sobre personas que supuestamente estaban iniciando un incendio o con elementos para generar un fuego. De los seis procedimientos que se llevaron a cabo, según la fiscal Perivancich, en ninguno se detectó algo anormal.

Nicole Martínez, 30 años, madre de dos hijos, vigila por las noches el esqueleto de su inmueble. Su casa es una de las 12.000 viviendas destruidas en Viña del Mar. Al igual que sus vecinos de El Olivar, el epicentro de la tragedia y un sector de clase obrera, se queja de que las autoridades no han llegado a brindarles ayuda. No tienen dónde hacer sus necesidades y si no fuera por las donaciones, no tendrían ni sacos para botar los restos de sus casas.

Haciéndose eco de la necesidad de auxilio de la población, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, aseguró que desde el municipio le pidieron al SML que acelere los trabajos en terreno y a las autoridades correspondientes que aumenten la seguridad. La noche del domingo, varios vecinos subieron vídeos de delincuentes intentando prender fuego en distintos cerros y a agentes de la policía persiguiendolos, no siempre con éxito. “Lo perdimos todo y eso genera un sentimiento de inseguridad muy grande y necesitamos que lleguen los efectivos comprometidos por las Fuerzas Armadas. Nos han dicho que van a ser más de 1.700 la zona afectada, pero necesitamos encarecidamente que estén de manera permanente”, sostuvo.

El presidente, Gabriel Boric, que declaró dos días de duelo nacional, dijo que el país atraviesa la tragedia más grande desde el gran terremoto del 27 de febrero 2010, que dejó más de medio millar de muertos: “Lo digo para que seamos capaces de dimensionar el dolor y la magnitud de lo que estamos viviendo”. Los incendios han azotado la zona centro-sur del país, particularmente a la región de Valparaíso. Debido a la intensidad del daño, en la ciudad balnearia de Viña del Mar todavía no ha sido posible cuantificar ni identificar todos los restos humanos que murieron entre las llamas desde el viernes por la noche: muchas víctimas fueron alcanzadas por el fuego mientras huían en sus coches.