Inicia el juicio a ex funcionarios de PAMI y ANSES de La Cámpora

La causa está a cargo del fiscal Ricardo Toranzos.

Nuevo Diario pudo confirmar que en la mañana de hoy iniciará el juicio a ex funcionarios del PAMI y el ANSES de Salta en el Tribunal Oral Federal N°2. El tribunal está conformado por los jueces Domingo Batule (presidente), Gabriela Catalano y Abelardo Basbus. El fiscal a cargo de la causa es Ricardo Toranzos.

Los acusados son Verónica Molina, ex directora del PAMI; Marcos Vera, ex jefe regional de ANSES; Fernando Ruarte, ex concejal capitalino; Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo, empleados del PAMI.

Molina está acusada de extracciones ilegales y malversación de caudales públicos, en calidad de autora. Vera, por extracciones ilegales. En el caso de los empleados, ambos están acusados por malversación de caudales públicos en calidad de coautores.

El ex concejal, por su parte, se encuentra acusado de malversación de caudales públicos en calidad de partícipe necesario.

La investigación se lleva adelante desde octubre del 2021, ante la declaración de un testigo de identidad reservada que afirmó Vera y Molina obligaban a los jefes de distintas agencias del PAMI en Salta a entregar el 20 por ciento de su sueldo.

Todos los acusados son integrantes de la organización política de La Cámpora, y accedieron a los cargos en los entes nacionales en el 2020.