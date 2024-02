Pamela Anderson reveló que la mejor noche de su vida la pasó con un hombre de 80 años en la Argentina

Aunque tuvo una larga trayectoria en la actuación y el modelaje, Pamela Anderson suele ser recordada por muchos gracias a su personaje de Casey Jean Parker en la serie Guardianes de la bahía.

Igualmente, la canadiense posó en diferentes ocasiones para la revista PlayBoy, razón por la que la consideraron un sex-symbol a finales del siglo XX e inicios del XXI.

No obstante, la mujer tuvo que pasar por duros momentos a lo largo de su vida, así lo dio a conocer a través de su libro autobiográfico Love, Pamela y el documental que se encuentra en Netflix. En ambos proyectos, Pamela desveló que desde su infancia sufrió abusos sexuales por parte de su niñera: “Ella abusaba de mí. Fueron como tres o cuatro años de abusos (físicos)”.

Pamela Anderson reveló los momentos más culmines de su vida

A sus 12 años, volvió a pasar por una situación similar con un hombre adulto tras visitar a un amigo en su casa. Estos hechos marcaron a Anderson, y según dijo en sus memorias sintió que llevaba “tatuados” estos sucesos en la frente, lo que le generó inseguridades cuando llegó a Los Ángeles para empezar a trabajar en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, tras posar por primera vez para la revista PlayBoy, “pudo sobrepasar estos sentimientos”, agrega la página web.

Pamela Anderson dice con quién pasó su mejor noche

En el libro, la mujer, de 56 años, también dio a conocer historias relacionadas con los hombres que fueron parte de su vida en el área sentimental, pero llamó la atención aquel con el que pasó la mejor noche de su vida.

Según Daily Star, en el escrito, Pamela Anderson se refirió a un hombre, de 80 años, que conoció en Buenos Aires, Argentina, cuando pasaba por los “veintitantos”: “Fue una de las experiencias más sensuales que he tenido. Me cambió y nunca lo he olvidado”.

La modelo dijo que el encuentro la dejó “sin aliento” y era “algo que nunca había sentido”. Allí mismo, agregó otros relatos de encuentros íntimos como el sucedido en una cama de hospital en la embajada de Ecuador en Londres con el periodista Julián Assange.