Gobernador de Antofagasta: “Mi nombre va estar en la papeleta en las elecciones de este año”

El gobernador regional, Ricardo Díaz, cuestionó la postura de la exministra de Minería, Marcela Hernando, quien tras ser proclamada por el Partido Radical como candidata a gobernadora, descartó participar en una primaria como mecanismo para definir la carta del sector.

En contraste, Díaz ha manifestado estar disponible para participar en una primaria.

“Si tú quieres representar a un conglomerado, lo que tienes que hacer es generar instancias de participación. La peor señal que puede dar alguien que pretenda representar a un conglomerado, es decir que se niega a participar de una primaria, porque significa que se niega a las reglas del juego del conglomerado”, indicó.

Consultado, sobre si se cierra a otros mecanismo para definir al candidato de la centro izquierda, como un acuerdo o un sondeo, la autoridad regional aclaró que él no ha planteado que solo irá a primarias.

“Yo no estoy diciendo que voy a ir solo a primarias, lo que estoy diciendo es que aquí va a haber un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional, lo que está definiendo es que efectivamente haya solamente un candidato del sector. Y en ese acuerdo, hay plena concordancia: que el que tiene, mantiene”, puntualizó.

Respecto a si competirá por fuera, en caso de que el cupo quede en otro partido que no sea el PPD, indicó que “eso, no es así. Están las conversaciones (…) en este momento no hay ningún candidato oficial, porque todo eso se definirá en abril, pero te puedo dar la certeza de que mi nombre va estar en la papeleta para poder postular este año”.

Díaz agregó que “yo tengo conversaciones con distintos partidos políticos. Y yo espero estar respaldado por todos los partidos políticos porque las conversaciones se están llevando en ese lugar”.