Bailando 2023: quién es Tuli Acosta, la influencer que dio el batacazo y le ganó la final a Noelia Marzol

Fiorella “Tuli” Acosta (22) llegó a El Bailando 2023 (América), luego de que Noelia Pompa decidiera renunciar al certamen por cuestiones personales. Según explicó en octubre, su prioridad era volver a España, país en el que vive, con el fin de concretar la ciudadanía. Sin embargo, desde ese entonces, Marcelo Tinelli convocó a la bailarina profesional e influencer para desempeñarse como reemplazo. A medida que pasaron las semanas, sorteó las dificultades, las votaciones del jurado y este lunes logró ser la nueva ganadora junto a su pareja, Sandro Leoane. Sin embargo, la competencia final fue feroz: se impuso con el 50,1% de los votos.

Tuli Acosta, el ascenso a la fama

Tuli nació en Río Ceballos, Córdoba y desde los tres años siguió su pasión por la danza y la expresión corporal. Se la puede describir como talentosa, multifacética, con chispa, muy cercana a Dios y una fan de pequeña de los videoclips de Thalía y Shakira.

Decidida a brillar en el escenario, con 15 años abandonó la escuela secundaria y viajó a los Estados Unidos. Su motivo: estudiar hip-hop. Esto le valió su participación en Phunk Phenomenon y le sumó una gran cantidad de conocimiento sobre la música.

En su regreso a la Argentina, no todo fue fácil para Tuli, que según contó en una entrevista con LA NACIÓN en 2021, la pandemia le enseñó a ser resiliente. Ante la necesidad de ganar dinero, encontró la herramienta perfecta para hacerlo. Se lanzó al mundo de la virtualidad para enseñar lo que hacía y así, no descuidar su pasión.

Allí ofreció clases de baile y poco a poco tuvo un crecimiento exponencial que la llevó a acumular más de tres millones de seguidores en TikTok e Instagram. Además, en Twitch también se hizo muy conocida entre los jóvenes menores a 30 años con sus transmisiones en vivo.

Con su talento demostró de lo que era capaz y con ello, Nicki Nicole, Tini Stoessel y María Becerra la hicieron parte de algunos de sus videoclips. Incluso, formó parte del equipo de Red Flag, por Luzu TV, con Grego Rosselló, Manu Viale y Agus Franzoni.

“Apunto a ser una artista, alguien que pueda hacer cualquier cosa que le pidas. No es que sueño con bailar en tal lado, que quiero ser cantante de algo, actuar para tal. Mi sueño es que me digan ‘hacé esto’ y que la gente me conozca por hacerlo bien, que me conozcan completa”, dijo la novia de Lit Killah en la mencionada entrevista.Las redes fueron el canal y la herramienta que Acosta halló para demostrar que querer es poder. Y sin miedo a dar a conocer sus destrezas ante miles de desconocidos, su imagen caló hondo en los medios. Esto le dio la confianza suficiente y el año pasado se lazó como cantante con el álbum Crisálida, en el que compuso cuatro canciones que la definen como persona: “Gimme More”, “Calor”, “No soy yo, eres tú” y “Llueve”.

La final de El Bailando 2023 y su paso por el certamen

Fiorella Acosta llegó en remplazo de Noelia Pompa y en poco tiempo desarrolló una personalidad en la pista que atrajo la mirada del público, además de la atención del jurado. Conocida por la generación del 2000, también le agradó a los ya adultos. Ahora, en la final -reñida como nunca- volvió a recibir el apoyo de la gente.

Tuli y Sandro Leone, al igual que la otra pareja, debieron enfrentarse tres ritmos: cumbia, tango y Ballroom o urbano. Tras la mirada y análisis de Moria Casán, Aníbal Pachano, Carolina “Pampita” Ardohain, Marcelo Polino y Ángel de Brito, el público fue quien la coronó como campeona.