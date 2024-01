Catamarca: Más de una decena de obras podrían paralizarse

El dictamen que obtuvo la ‘Ley Ómnibus’ la semana pasada mantiene la potestad del Poder Ejecutivo de renegociar o rescindir contratos vigentes con el Estado, entre los cuales se encuentran los de obra pública. Un informe publicado por el sitio Infobae advirtió que en Catamarca hay al menos 11 proyectos que no tienen ningún de avance y que podrían no realizarse.

El informe hace un relevamiento del «Mapa de Inversiones on line» implementado por el ex-Ministerio de Obras Públicas, que enumera 7.276 proyectos en todo el país financiados por el Gobierno nacional. De esa cifra, 4.494 ya estaban finalizadas al terminar la gestión anterior, según informaron desde esa cartera a cargo de Gabriel Katopodis hasta el 10 de diciembre de 2023; otras 2.185 obras estaban en ejecución, con una inversión prevista de $309.899 millones; pero hay 435 que no tenían ningún avance físico, es decir, los trabajos no habían empezado cuando se dio el cambio de Gobierno, lo que en el nuevo escenario podría llevar a la rescisión de los contratos, aún cuando ya hayan sido licitadas.

Entre las que podrían no continuar por no tener ningún avance están 11 obras en Catamarca: dos en Tinogasta (una de ellas, la de mejoramiento urbano peatonal Barrio Centro, ya tuvo un avance financiero del 100%, es decir que estaba en condiciones de iniciarse; y la otra es la construcción de la Escuela Técnica Profesional); una en Belén (construcción de veredas y cordones cuneta en La Ciénaga); una en Andalgalá (planta de acopio de residuos); dos en Pomán (un Centro de Desarrollo Infantil y el cerramiento perimetral de un polideportivo, ambas en Saujil); una en Paclín (construcción de un Cine Teatro); tres en FME (obras viales, el parque de los Palmares y una etapa de las cloacas); y una en Valle Viejo (la peatonalización de la calle Joaquín Acuña, en Villa Dolores).

Según se señaló, una posibilidad es que todas las obras sean nuevamente licitadas y «financiadas por el sector privado». En el Mapa de Inversiones figuran, además, 597 obras rotuladas “en circuito”. Son obras que estaban por comenzar en los siguientes 15 a 30 días, cuyos proyectos aprobados tenían ya los impactos ambientales realizados, y la confirmación del municipio de que se puede hacer la obra, en un determinado lugar. «Hay un montón de pasos previos administrativos para que la obra esté lista para empezar», detallaron. Además, en todo el país hay otras 197 obras que no tenían, al 10 de diciembre pasado, avance financiero, es decir, anticipos de fondos públicos requeridos para su continuidad.