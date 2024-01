El técnico Marcelo Vázquez se encuentra en la búsqueda de su nuevo “Lobo” para este 2024

Queda una semana para lo que será el gran debut del “Lobo” en este nuevo año y que inicia con grandes expectativas, las mismas que generó la llegada del “Pulga” Rodríguez al elenco conducido por Marcelo Vázquez. Es una enorme influencia para la categoría de un jugador de esta categoría, pero más allá de eso el entrenador de Gimnasia debe darle un funcionamiento a su equipo y está en la búsqueda de su mejor versión.

En el último clásico ante el “Albo”, el técnico “Albiceleste” usó un 4-2-3-1, si bien no mostró un juego fluido Vázquez terminó conforme, aunque eso no quiere decir que será el sistema que usará en el debut ante San Martín de Tucumán. La idea es ir probando en estos días de trabajo en el predio de Papel NOA y salir con lo mejor que tiene en la Ciudadela el sábado 3 de febrero. Otra cuestión es recuperar jugadores como Montes, Facundo Rizzi e Iván Ortigoza, que en principio iban a ser titulares, pero las molestias físicas en la última parte de la pretemporada parecen haberles quitado espacio. A tal punto que el propio técnico, señaló “No creo que lleguen porque hace mucho tiempo que están parados y todavía no están recuperados. Están trabajando en kinesiología». Vale mencionar que los tres transitaron lesiones, Iván Ortigoza (molestia en el isquiotibial), Facundo Rizzi (desgarro en el muslo izquierdo) y Rodrigo Montes (desgarro en el muslo derecho).

En cuanto a la llegada del tucumano, Luis Migue Rodríguez, el entrenador de Gimnasia explicó que la idea es rodearlo bien, ya que se trata de un jugador que le da otro panorama al ataque del equipo. Además, entendió que lo ve bien físicamente por eso le dio minutos en Salta ante Gimnasia y Tiro.

Armar un equipo agresivo a la par de él, hay que protegerlo y dejar que le pueda llegar la pelota a los pies y que haga la diferencia, es lo que al menos se buscará desde un primer momento con la “Pulga” en cancha. Para el ex Atlético Tucumán podría ser un debut soñado ante el rival de toda la vida, en la Ciudadela. Será un encuentro con muchos condimentos y de ganarlo puede ser un envión anímico para Gimnasia, que hace bastante no comienza un campeonato sumando de a tres y mucho menos en condición de visitante.