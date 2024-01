Un fiscal denunció descontrol en la frontera y no descartó que el narco Adolfo “Fito” Macías se haya fugado a Chile

Un “descontrol” total: así calificó el fiscal regional de la región de Tarapacá, Raúl Arancibia, la situación que se vive en la frontera norte chilena, colapsada por el ingreso masivo de migrantes sin ningún tipo de fiscalización por la zona de Colchane (a casi 2.000 kms al norte de Santiago, en la frontera con Bolivia).

En conversación con Radio Universo, el funcionario judicial se mostró molesto ante esta situación y advirtió incluso que no sería extraño que, ante la falta de control policial, se infiltrara en el país Adolfo “Fito” Macías, peligroso criminal ecuatoriano cuya fuga desencadenó una crisis de seguridad en ese país.

“Desde hace dos o tres años que vengo diciendo lo mismo: cuando empezó a ponerse seria la situación acá en Tarapacá, levanté una voz de alerta de que si no parábamos esta cosa acá, en dos o tres años esto iba a estar fuerte en la Región Metropolitana, y se cumplió”, señaló el fiscal, según consigna una nota de Meganoticias.

Arancibia afirmó que en la frontera norte debería implementarse un muro de fuerza policial que permita “parar o aminorar el paso de gente hacia Santiago con estas intenciones, con estos antecedentes, con esta falta de registro y toda esta situación que nos ha causado tanto daño”.

También aseguró que el número de funcionarios policiales en la zona “ha ido disminuyendo en vez de ir aumentando (…) Yo fui fiscal especialista en drogas hace unos años y teníamos 80 funcionarios de la PDI, y hoy día debe ser la tercera parte en esa especialidad”.

Consultado acerca de las probabilidades de que el temido narcotraficante ecuatoriano Adolfo “Fito” Macías – quien se fugó de la cárcel hace algunas semanas y desató una crisis en su país -, ingrese al país por la frontera norte, aseveró que “si usted lo encuentra en Chile, va a identificarlo, va a decir ¡cuidado!, pero no tenemos herramientas para detenerlo. Es lo mismo que puede pasar con ‘El Niño Guerrero’ (del Tren de Aragua); si no hay una orden, aunque lo ubiquen, no hay facultad para detenerlo en otro país”, comentó.

“Seamos realistas, ¿por qué no?, ¿por qué no va a estar en Chile, en Perú o en Argentina? Puede ser en cualquier lugar. Cegarnos y decir que no está en Chile, ¿y por qué no va a estar en Chile? A lo mejor es el lugar más seguro para él”, agregó.

La autoridad tampoco descartó que las bandas ecuatorianas estén próximas a llegar a Chile, tal como ya lo hizo el Tren de Aragua y varios de sus tentáculos criminales.