Defensoría tomó participación en causa sobre violencia digital contra una niña

Al anunciar que la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Jujuy tomó participación en el proceso penal abierto por violencia digital contra la hija del exgobernador Gerardo Morales, el defensor adjunto del organismo, Agustín Garlatti, explicó que “estamos consternados ante una situación muy terrible que ocurrió en Jujuy, donde se está investigando la comisión de los delitos de supresión de identidad, agravada por violencia de género, contra una niña de dos años”. Por ello, agregó, “hemos tomado participación en el proceso para poder dar nuestra opinión y fundamentos y buscar lograr un antes y un después cuando hablamos de delitos que se cometen contra niños, que son las principales víctimas de estos hechos tan atroces y que además sienta un precedente porque se trata de delitos en el ámbito y en la esfera digital”.

Garlatti amplió en este sentido que “buscamos sentar un precedente porque las personas, sobre todo los adultos, no pueden tomarse a la ligera y con tanta liviandad involucrar a niños en conflictos de adultos, generándoles tanto daño”.

Precisó luego que “cuando hablamos de los medios digitales y de las redes sociales hay una cosa que prácticamente no existe, que es el derecho al olvido, es decir, que no quede ninguna huella digital de un hecho dañoso. Aquí la víctima va a tener que convivir toda su vida con algo que se dijo y realmente es vergonzoso y vil que personas adultas, con fines y conflictos de adultos, hayan involucrado a una niña de dos años violando sus derechos más personalísimos, como son el derecho a la identidad y sobre todo, el derecho a su integridad personal, derechos consagrados en la ley nacional, en la Convención de los Derechos del Niño y en diferentes observaciones generales del Comité de Naciones Unidas de Seguimiento de la Convención que habla de la violencia en los espacios digitales”.

Advirtió el defensor adjunto que la violencia digital “genera cosas que quedan ahí permanentemente y la víctima, lamentablemente, por un hecho al que ella es ajena, va a tener que aprender a convivir con esta esta situación”.

Sobre las implicancias de los delitos de esta naturaleza, definió que “estamos hablando de delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes; en este caso sirve para ilustrar que no podemos como sociedad tolerar que adultos violen derechos de una niña de dos años”.

Garlatti instó a reflexionar acerca de “si a alguien le gustaría que haya adultos y una gran cantidad de gente hablando falacias sobre sus hijos, sus sobrinos o sus hermanos más chicos, generándoles un daño que no sabemos en qué pueden derivar; por eso le pido a la sociedad nos unamos y luchemos juntos contra esta violencia digital que tanto daño hace”, subrayó.

Además remarcó que “es importante el acceso a esta nueva tecnología, pero tenemos que cuidar a nuestros niños y cuidar también que se haga un uso responsable de las redes, evitando las publicaciones o comentarios que lastiman y violan derechos esenciales de niños, niñas y adolescentes”.

Vale recordar que la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes es un órgano creado por la nueva Constitución de Jujuy para velar por la efectiva garantía y cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos; es una figura supra garante de derechos que reconoce antecedentes en la Ley 26061 de Protección Integral, norma que existe en la Nación Argentina desde el año 2006, pero también en observaciones generales de las Naciones Unidas en relación al cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño.