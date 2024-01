Catalina Gorostidi, de Gran Hermano: la relación con su padre, la perimetral que le impuso su expareja y qué piensa de Alan

Catalina Gorostidi apostó por unirse a las Furiosas sabiendo que el precio podía ser demasiado alto. La quinta eliminada de Gran Hermano fue fiel a su amistad con Juliana Scaglione, aunque eso le significó no pocos enfrentamientos y la expulsión. En una mano a mano con LA NACION, la participante se refirió a su estrategia de juego, su vida familiar, su amor por la pediatría y su deseo de volver al reality.

-¿Por qué pensás que el público votó por vos, considerás que te perjudicó tu pelea con Emmanuel?

-Creo que fue una sumatoria de cosas de mi personalidad que a la gente no le gustó, como las discusiones y mostrarme enojada al punto de llegar a insultar. No creo que haya sido solo por Emmanuel, sino que tuve muchas peleas y gritos, y eso debo cambiarlo un poco porque soy de mecha corta, y a la gente eso no le gustó. Por todo esto me parece que el público decidió sacarme.

-En el confesionario, el domingo decías que te querías ir, aunque ibas a seguir respaldando a Furia. Pero ahora que ya estás afuera, ¿te gustaría volver?

-Sí, ahora que salí y vi que la gente tenía razón en eso que no gustó de mí, me refiero a las faltas de respeto y a mis enojos, cambiaría esos rasgos para el juego y también para mi vida cotidiana. Me gustaría volver a entrar siendo yo misma, pero moderando las formas. A veces yo le decía a Furia que sus modos no eran los correctos y lo mismo valía para mí.

-¿Pensás que la casa te comió y por eso muchas veces te enojabas de más?

-En mi vida cotidiana yo soy de enojarme, de pegarme cuando algo me molesta. Pero más allá de eso, claramente el encierro de la casa, el compartir mucho con gente que quizá uno no elegiría para su vida, son cosas que terminan por fomentarte la poca paciencia y la inestabilidad.

-El domingo dijiste que tu papá seguramente estaría enojado de verte en Gran Hermano pasándola mal. ¿Pudiste hablar con él?

-En realidad yo estaba asustada porque mi papá no quería que entrara en Gran Hermano, y estuve todo el mes pensando en ese tema. Que me viera tan nerviosa, más que nada en la pelea con Emmanuel, suponía que no le iba a gustar. Pero pude hablar con él y para sorpresa mía estuvo todo más que bien, incluso me enteré que salió a bancarme en algunos medios. A mi papá todavía no lo vi, pero hablamos por videollamada y está todo perfecto.

-¿Cómo es tu familia? ¿Ellos también son de mecha corta?

-Mi papá tiene mucho carácter como yo, pero mi mamá es lo más tranquilo del mundo, es como mi hermano, que es más chico, súper tranquilo y perfil bajo. Mi mamá está muy contenta por mí y me apoya, pero mi papá es más de enojarse, aunque no se engancha con estas cosas. Como él es jugador de fútbol, entiende lo que es que te puteen y desde ese lado la sabe llevar.

-¿Cómo fue ese momento en el se te ocurrió anotarte en el reality?

-De chiquita siempre me gustó el teatro y la tele, pero después me dediqué a la medicina que me encanta, porque amo la pediatría y me apasiona. Más allá de eso, desde hace muchos años que quería entrar en la casa. En la edición de 2016 hasta quedé como suplente, aunque después surgió la posibilidad de hacer especialidad en Córdoba y entonces lo postergué. Pero ahora dije: “es mi momento”. Yo quería ver qué se sentía, aunque no me imaginé que iba a ser tanta la locura. Uno subestima la casa, piensa que es mucho más fácil de lo que verdaderamente es. Nadie que no viva ahí se va a dar cuenta lo duro que puede llegar a ser convivir con gente que uno no elige, pero viví la experiencia y la pasé muy bien.

-¿Te interesa permanecer en los medios o preferís volver a la medicina?

-Yo tengo un título que no me saca nadie y eso ya está en mí. Desde luego que me gustaría permanecer en los medios, tengo una personalidad que podría estar en la tele, pero si en un futuro no surge nada y vuelvo a trabajar como médica, lo haría feliz porque me apasiona un montón.

-Hay mucha campaña en redes con respecto a Alan, a partir de comentarios y actitudes de índole sexual que él tuvo en la casa con algunas compañeras. ¿Cómo fue en tu caso la convivencia con Alan? ¿En la casa veían esto?

-La verdad es que me sorprendió mucho. El domingo todos se sorprendieron. Pensábamos que Zoe se salvaba primera de la placa y Alan después. Adentro del juego, por lo menos con las chicas con las que me juntaba, no vimos nada raro en Alan, al contrario, nos parecía un chico excelente, alguien que nunca se desubicaba. Y a todos nos llamó la atención el domingo ver que él no salía rápido de la placa. Un día alguien gritó: “Alan sos el próximo” y la verdad es que todo esto ni lo sospechábamos. Cuando salgo y me cuentan más o menos esta situación, me llamó mucho la atención porque no nos parecía para nada eso, y si en la casa se enteran de algo así, muchos se van a sorprender un montón. Adentro esto no se percibe, para nada, sino se le hubiese dado la espalda y hubiese sido repudiado, pero no creo que se hayan dado cuenta todavía.

-Varias veces se mencionó que tuviste un novio que te puso una medida perimetral, ¿cómo fue exactamente esa situación?

-Es una pavada, nada grave. Yo tuve una relación de un año y medio con un chico de Santa Fe, un vínculo muy tóxico, de mucho amor pero muy tóxico. Después terminamos muy mal, muchas discusiones, hubo una pelea por WhatsApp y nos bloqueamos. Luego me puso una perimetral para que no lo nombre en Instagram. Fueron diez días de perimetral, pero no fue algo de violencia ni nada por el estilo, sino un tema de redes sociales. Esto sucedió en abril de 2023.

-Con Isabel tuviste muchos enfrentamientos, ¿la volviste a ver afuera de la casa?

-Sí, la vi, creo que sigue siendo lo que fue adentro de la casa. Pude ver videos en Tik Tok donde me insultaba y decía que me iba a hacer echar del hospital, todas cosas que no son ciertas. Por lo menos yo a ella le dije todo en la cara, pero ella hizo todo por atrás. Es una persona que no tiene los mismos valores que yo. La respeto pero la tengo lejos.

-¿La ves a Furia como ganadora?

-Sí, en un cien por ciento. Los demás no le llegan ni a los talones, ni como personas ni como personajes.

-¿Y el interés de ella por Licha, eso es juego?

-¡No se lo crean! Es todo joda, es todo juego. Aparte Licha tiene novia y Furia respeta mucho eso. Él es muy buena onda, pero todo es juego de Furia. No se crean esas cosas porque mucho de lo que se ve afuera no es así.

-Isabel contó que durante la última gala tu mamá la destrató. ¿Eso es cierto?

-Isabel miente siempre, porque mi mamá llegó después de esa gala. La que estaba era mi tía, que es como mi mamá. Ella se enojó y quería que Isabel se corriera del lugar en el que tenía que estar mi familia. Aparte imaginate ver compilados en los que critican a tu sobrina. Mi tía es como yo, que también le hubiera dicho “correte”. Isabel hizo cosas con mucha mala leche. Ella dice que tiene contactos, pero no la conoce nadie. Yo estoy segura de mi profesión, de lo buena médica que soy y cuando me dicen que soy agresiva, la realidad es que cuando alguien se enoja en su casa también putea. Mis pacientes saben cómo soy y eso es lo que me importa.