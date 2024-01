El boom de la microbikini, el traje de baño que eligen las famosas este verano

La historia de una prenda que siempre es tendencia

La microbikini no pasa de moda. Al contrario, cada verano se impone entre las mujeres como el traje de baño de moda.

La prenda compuesta por un corpiño triangular diminuto y bombacha colaless, ambos con tiras finitas para ajustarse es la combinación más elegida por las celebrities cada verano. Y esta temporada 2024 no es la excepción

Al igual que sucede en cada verano con las famosas en el hemisferio norte, las playas de Argentina y Uruguay son el escenario donde modelos, actrices, cantantes e influencers lucen sus minúsculos trajes de baño.

Las cantantes Lali Espósito, Tini Stoessel, Emilia Mernes, la modelo María Vázquez, la bailarina y actriz Silvina Escudero y la actriz y cantante Jimena Varón son algunas de las que se mostraron en sus redes sociales luciendo la diminuta prenda de dos piezas.

Consultada por Infobae sobre el origen de esta prenda que siempre es tendencia, la diseñadora de indumentaria y directora del Área Moda de la Universidad de Palermo, Patricia Doria, comenzó a explicar que “el estudio del bikini es súper interesante porque su nombre deviene de algo trágico”.

“En lo que se conoció como el Atolón Bikini, Estados Unidos hizo durante varios años pruebas nucleares sobre ese trozo del océano Pacífico para probar bombas atómicas -señaló-. Esas actividades dejaron la isla devastada y de esa desnudez que quedó luego de estas pruebas nucleares, surgió el término para denominar a la bikini -que es prácticamente mostrar todo-”.

Si de hacer historia se trata, “el punto máximo de mostrar esta desnudez fue en 1974 con la tanga, que fue creada en Brasil donde más se usó”, amplió la experta en moda, para quien “para entender la razón por la que cada vez son más pequeñas las microbikinis para ir a la playa, hay que mirar el contexto de la moda”.

Los naked dress o vestidos desnudos, que dejan al descubierto casi la totalidad de la piel, a excepción de la que es cubierta por un mínimo conjunto de ropa interior, son los más elegidos por las famosas para lucir en las alfombras rojas de entregas de premios o eventos desde hace unos años.

Se usan para la noche, son los vestidos en los cuales se ve prácticamente toda la piel y que tan espectacularmente se ha visto lucirlos a Rihanna, Beyoncé, Jennifer Lopez, y hasta Lila Moss, la hija de la icónica modelo Kate Moss, recreó el icónico vestido lencero de su madre en los Fashion Awards 2023.

“O sea que si ya en el uso cotidiano nocturno, en un evento, prácticamente la mujer va en bikini entonces es lógico que para la playa o para el traje de baño que usa para los días de descanso y tomar sol estén más que desnudas, llevándolo al límite, por eso las bikinis cada vez son más pequeñas”, analizó Doria.

Para ella, además, el “encogimiento” cada vez mayor del traje de baño “tiene que ver con un retorno a los 60 y los 70 que también se ve en otros aspectos de la moda; como una cuestión retro vintage a partir de la que se quieren recuperar determinadas visiones de ese momento”.

Y tras recordar que “lo explícito no seduce”, la experta justificó que “se use más esta cuestión del corpiño mínimo, de una bombacha mínima en la cual puede desatarse algo -aunque no ocurra-; todo eso seduce muchísimo más que lo explícito de que se vea todo”.

Casi sobre el cierre, sumó el hecho no menor de que “los cuerpos que se muestran son súper cuidados, siguen determinados tipos de dieta, con gimnasia, etc y en un punto esto tiene que ver con mostrar al extremo la fortaleza corporal”.

“En última instancia, lo que nos muestran estas microbikinis es todo el esfuerzo sobre el cuerpo, que no es un cuerpo casual; es un cuerpo estimulado por el ego que hay que mostrar porque sin la mirada del otro, uno no existe -analizó-. Entonces habría que plantearse estas cuestiones, este cuerpo que no es casual, es un cuerpo construido para ser visto y estimular el ego”.