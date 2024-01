Noelia Marzol deslumbró con una impecable coreografía en ballroom y emocionó a todo el jurado

Este miércoles Noelia Marzol regresó a la pista del Bailando 2023 y con un talento inigualable sorprendió una vez más al jurado, a todos los presentes en el estudio y a la audiencia televisiva. Es que la bailarina, que ya ganó una edición del ciclo de baile en 2021 cuando se llamaba ShowMatch, rememoró su histórico triunfo durante la performance y debutando en el ritmo ballroom, el cual es considerado uno de los más difíciles del certamen.

Junto a su bailarín Jony Lazarte y con una coreografía dirigida por Damasia Ochoa, la pareja hizo una presentación perfecta que se llevó todos los elogios de los presentes. Además, Marzol no estuvo sola sino que fue acompañada de su marido Ramiro Arias y sus dos hijos Donatello y Alfonsina, quienes la alentaron desde el piso.

Una vez que finalizó el cuadro, llegó el momento de la devolución del jurado quienes le pusieron el mejor puntaje que se podía en esta ocasión. ”Son increíbles chicos y acá está la esencia del bailando. Es una obra de arte. Son excepcionales”, afirmó Ángel De Brito que fue el primero en puntuar. En ese sentido, se puso de pie y les dio un 10.

Luego llegó el turno de Pampita quien afirmó: “Estábamos todos hipnotizados, esa fue la sensación de toda la coreografía. Es fantástico lo que hacen”, confesó la jurado que también les dio un 10. En tercer lugar llegó Moria Casán muy sorprendida por lo que vio: “¿Cómo se supera esto?”, sostuvo y no reveló su puntaje porque tenía el voto secreto esta semana. “Me encanta verlo a tu marido ahí acompañándote y se lo ve feliz, no con cara de cu… como otros, banco todo. Este ritmo es muy complejo porque implica gimnasia deportiva y entender la esencia. Son impecables”, cerró la One.

Para cerrar, Aníbal Pachano les dio un 10 y les agradeció por el arte. “La verdad que estoy re emocionado primero porque me parece que es reivindicar el mundo del baile. Es una pareja tan maravillosa y tan conmovedora. La verdad esta pista queda chica ya para esta pareja creo que son internacionales”, finalizó el jurado que no pudo evitar las lágrimas.

El hijo de Noelia Marzol deslumbró en la pista

A mediados de noviembre del 2023 el periodista Guido Záffora y Julia Pérez aún estaban en el certamen y para el ritmo salsa de tres decidieron invitar a Noelia, quien también llegó acompañada por su familia.

En la previa que se genera siempre con los participantes, la cual es una instancia igual o más importante que la del baile, el conductor le preguntó a Marzol por sus hijos y ella reveló que Donatello sigue sus pasos. Para ratificar lo que acababa de decir su madre, el pequeño de tres años se apareció con un traje negro y una galera y bailó al ritmo de Michael Jackson.