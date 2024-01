Israel localizó un túnel en el sur de Gaza, donde Hamas tuvo secuestrados a los rehenes

Durante una de las operaciones que las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron este miércoles sobre la Franja de Gaza, una de las brigadas localizó un túnel en el sur del enclave en el que Hamas tuvo a los rehenes en algún momento de los últimos 100 días de combate. El portavoz del Ejército, Daniel Hagari, confirmó la información y precisó que el hallazgo se dio en la ciudad de Khan Younis, que supo ser uno de los bastiones del grupo terrorista palestino en la región.

“Seguimos operando con determinación, sobre y bajo tierra en Khan Younis. Las fuerzas encontraron allí un túnel donde los rehenes residían en condiciones difíciles, bajo tierra”, dijo Hagari y evitó dar más detalles sobre el paso subterráneo o las maniobras allí realizadas.

A la par, la 5 Brigada de Reserva informó que esta misma jornada completó sus operaciones en Khuza’a, al sur de Gaza y a las afueras de Khan Younis, luego de matar a numerosos operativos de Hamas, demoler cientos de emplazamientos enemigos y neutralizar unos 40 pozos y redes ocultas en el interior de escuelas y edificios públicos.

La noticia del descubrimiento, más temprano, se conoció apenas cuatro días antes de que se cumplan los 100 días en cautiverio de las aproximadamente 132 personas que se cree que aún siguen en manos del enemigo, luego de que a finales de noviembre unos 105 rehenes fueran liberados durante una tregua.

Desde entonces, las familias organizan marchas y homenajes en plazas públicas, y presionan al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu para que acuerde otro pacto con Hamas para que sus seres queridos vuelvan a casa. Inclusive, en las últimas horas, el gabinete de guerra se reunió para debatir los próximos pasos de la ofensiva y evaluar un nuevo acuerdo presentado por Qatar, tras la visita del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Se desconoce en gran medida la propuesta del escrito aunque medios israelíes adelantaron que Hamas exige un cese total del fuego sobre Gaza y el exilio de sus altos mandos, dos cuestiones que no parecen muy accesibles para Israel, que prometió no detener su ofensiva hasta erradicar a los terroristas. Desde el grupo palestino advirtieron, no obstante, que el retorno con vida de los rehenes será únicamente si Tel Aviv da lugar a sus condiciones.