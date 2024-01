Gremiales en conflicto por los mercados municipales

Las direcciones paralelas siguen presentándose en las organizaciones sociales. Esta vez le tocó a la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales de Tarija, desde donde denuncian a la Federación de Mercados Municipales.

Enoc Ocampo, ejecutivo de los gremiales, advirtió que exdirigentes de la Federación, que fueron expulsados por intentar dividir a esa organización, están gestionando una personería jurídica para formar la Federación de Mercados Municipales.

Ocampo apuntó a la concejal y exejecutiva de los gremiales, Adriana Romero, de estar detrás de este movimiento.

“Quiere manejar políticamente los mercados. Desde la Federación de Gremiales rechazamos esa situación y vamos a pelear por la unidad de nuestra familia gremial. No estamos de acuerdo con que haya dualidad, paralelismo en nuestra organización. Nosotros trabajamos, somos emprendedores, no pedimos nada a nadie, y por lo tanto, no vamos a permitir esta división”, recalcó.

Cabe recordar que un grupo de gremiales de los mercados municipales se movilizó el lunes en puertas de la Gobernación, exigían una reunión con el gobernador, Oscar Montes, a quien pretenden solicitar la aprobación de su personería jurídica.

Ante esa situación, Ocampo pidió a la autoridad departamental no poner atención a ese conflicto, que solo busca dividir al sector gremial de Tarija.

“Son siete a ocho personas que quieren dividir, tomar el dominio de los mercados, y eso es preocupante para nosotros, que como dirigencia trabajamos para todos los gremiales”, recalcó.

El dirigente anunció que realizarán, el 16 de enero, un ampliado, donde analizarán este tema y no descarta declararse en emergencia y hasta movilizarse.