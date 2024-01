Eva Bargiela disfruta de su soltería con amigas en Punta del Este: “Con Facundo no hay reconciliación”

El 2023 fue un año de cambios para Eva Bargiela. Después de dos años de matrimonio con Facundo Moyano, la modelo se separó de manera abrupta. En ese momento, al aire de LAM (América), Eva expresó cómo estaba atravesando ese difícil momento. “La realidad es que nosotros veníamos en una crisis muy profunda desde unas semanas antes de que arrancara el Bailando. No estábamos conviviendo. Así que no es que yo me enteré por la tele de que estábamos separados y lo quiero aclarar… Estoy bastante sensible. Y a mí, lo que más me dolió es que yo quería que decidiéramos juntos cuándo comunicarlo. Porque creo que ninguno de los dos lo teníamos claro. De hecho, ese día habíamos estado merendando y habíamos quedado en que el viernes íbamos a cenar, a tomar un vino y a charlar. Porque está todo bien entre nosotros”.

Todo salió a la luz cuando Moyano durante una entrevista en TN, confesó casi al pasar que estaba separado de su mujer. Esto ocurrió durante el ciclo Verdad/Consecuencia, conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard donde el político blanqueó públicamente que ya no estaba con la modelo y sus palabras causaron revuelo. “Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntó Duffard al hijo de Hugo Moyano. Sin querer dar demasiados detalles, contestó: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”. A raíz de esto, la modelo que en ese momento participaba del ciclo que conduce Marcelo Tinelli salió a contar su versión y dijo que se enteró de su separación por los dichos de su pareja.