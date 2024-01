Jey Mammon se refirió a los famosos que le soltaron la mano tras la denuncia de Lucas Benvenuto

Jey Mammón se encuentra presentando su obra en Villa Carlos Paz, Córdoba, y se refirió a dos cuestiones que le sorprendieron en el último tiempo: el cariño que recibe en el último tiempo por parte del público y cómo muchos famosos se arrepintieron de haberlo juzgado tras la denuncia de Lucas Benvenuto.

En una entrevista que le hicieron recientemente, sostuvo: “Sin dar nombres, voy a decir algo: hay gente que me pidió disculpas. ¿Y sabés qué? Yo aprendí algo y se lo agradezco a Flor Peña: a no tomarme nada personal, porque acá sucedió algo que se generó de una manera que pudo haber confundido a ciertas personas”.

“Después, cada uno actuó como quiso y como pudo. Algunos, como quisieron también, porque vos me podés mandar un mensajito o hablar a cámara, que no es lo mismo”, reflexionó. Además, lamentó que muchos se “hayan comido la curva”: “No puedo enojarme con ellos porque después vinieron y me pidieron disculpas porque se comieron un garrón”.

En ese sentido, dijo que no guarda rencores y está dispuesto a perdonar a todos aquellos que pusieron en duda su honor. “De verdad está todo bien. Lo digo sinceramente, porque esto que me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera y más de un famoso me dijo que han aprendido mucho con todo esto”, concluyó el cantante.

“Hay muchísimos colegas con los que compartí temporada y sobre los cuales no hablo porque me han acompañado con muchísimo amor. Por supuesto que si me la cruzo a ella voy a saludarla como he saludado a todos los que me cruzo”, contestó el exconductor cuando fue consultado por Nazarena Vélez.