Genera indignación en Bolivia al referirse de manera despectiva sobre algunos negocios de comida

Críticas e, incluso, amenazas de muerte ha recibido el creador de contenido colombiano Malandro Magno tras su visita a Cochabamba, Sucre, La Paz y Santa Cruz, en Bolivia, a raíz de video reseñas en los que califica algunos restaurantes de gastronomía local.

De hecho, tras su visita a la nación sudamericana compartió un video con cinco razones para no ir a Santa Cruz, siendo el número dos y tres que: “La comida, sí, es buena, pero no es comparada a (la comida) de Cochabamba o la de La Paz” y “Las personas no aceptan críticas constructivas. Si tú vas a comer algo necesitas decir que es super bueno o mejor cállate, porque (de lo contrario) las personas van a amenazarte, o van a insultarte, o van a enviarte mensajes, o cualquier cosa”, respectivamente.

Los videos de Malandro Magno en territorio boliviano llegaron incluso a manos de la prensa y es que, en algunas de sus reseñas utiliza calificativos como “asqueroso” y “ni un perro se comería esto” para referirse a algunos de los alimentos que sus seguidores le habrían recomendado.

En su top cinco sobre las peores comidas, apunta: “1). Chicken Kingdom en Cochabamba, es el peor pollo broaster que yo comí en toda mi vida, asqueroso, no me lo terminé. Las personas que comen esto no se que tienen en la cabeza. 2). Los postres de Bianca Flor en Santa Cruz, una diabetes segura con un postre de estos. 3). Pollos Chuy, yo creo que después de probar Kingdom y pollos Chuy, me quedó mil veces con pollos Kingdom, el pollo Chuy es incomible. 4). El pique macho de La Casa del Gordo en Cochabamba, si bien Cochabamba es la creadora del pique macho, esa fue mi peor experiencia comiéndolo en toda Bolivia, asqueroso, estaba super feo. 5). Pizza Río de Santa Cruz, yo creo que una pizzería que se respete no hace una pizza con masa de panqueques, incomible, yo creo que ni un perro come esto, super feo, lo peor de lo peor que yo me comí en Bolivia”.

Precisamente, un supuesto socio de Pizza Río se puso en contacto con él, luego de que subiera su video reseña sobre la pizza pepperoni que preparan en el local. “Ándate con cuidado que en cualquier momento apareces bajo la tierra”, le habría escrito.