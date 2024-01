5 preguntas sobre la investigación del avión de Alaska Airlines y la alerta previa que anticipó un problema en los Boeing 737 MAX 9

Los investigadores dijeron el domingo que habían encontrado el trozo de fuselaje que voló de un avión Boeing sobre Oregón el viernes, y esperaban que proporcionara pruebas físicas de lo que salió mal.

El enorme agujero en el lateral del avión de Alaska Airlines se abrió en el lugar donde Boeing, el fabricante de aviones, instala un “tapón” para cubrir una salida de emergencia que la aerolínea no utiliza.

Los tapones se encuentran en la mayoría de los Boeing 737 Max 9. La Administración Federal de Aviación ha inmovilizado temporalmente esos aviones hasta que se sometan a inspecciones de la zona alrededor del tapón de la puerta.

Algunos Boeing 737 grandes tienen salidas de emergencia en los fuselajes, detrás de las alas, para cumplir un requisito federal que exige que los aviones estén diseñados para que los pasajeros puedan evacuar en 90 segundos, incluso si la mitad de las salidas están bloqueadas.

Cuantos más asientos tenga un avión, más salidas se necesitan.

Algunas compañías, como la indonesia Lion Air y Corendon Dutch Airlines, meten más de 200 asientos en sus Max 9, por lo que deben tener salidas de emergencia adicionales. Sin embargo, Alaska Airlines y United Airlines configuran sus 737 Max 9 para que tengan menos de 180 asientos, por lo que los aviones no necesitan las dos salidas en el centro de la cabina para cumplir con las normas de evacuación de EE.UU..

En Alaska y United, las dos únicas aerolíneas estadounidenses que utilizan el Max 9, esas salidas laterales cerca de la parte trasera del avión se sustituyen por un tapón permanente del tamaño de una puerta de salida.

Boeing también fabrica versiones más grandes de su 737-900 -un predecesor del Max- y del Max 8 con espacio para salidas adicionales en la parte trasera. Los compradores de estos aviones también pueden optar por instalar puertas de salida o tapones.

¿QUIÉN INSTALA LOS TAPONES?

Un portavoz de Spirit AeroSystems -que no está relacionada con Spirit Airlines- confirmó a The New York Times que la compañía instalaba tapones en las puertas de los Max 9, incluido el tapón del avión de Alaska Airlines implicado en el incidente del viernes. El portavoz dijo a The Associated Press que los tapones se montan en los fuselajes de los 737 en la fábrica de Spirit en Wichita, Kansas, pero declinó hacer más comentarios.