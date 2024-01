Guillermo Francella confirmó que terminó de grabar la tercera temporada de El Encargado: “Fueron 11 horas de trabajo diarias”

Tras un éxito arrollador, se terminó de grabar la tercera temporada de El Encargado, luego de dos ciclos exitosos. Así, Guillermo Francella se prepara para estrenar la tercera parte de la serie que lo tiene de nuevo como protagonista. De esta manera lo confirmó el propio actor, quien dio detalles de la grabación y de los récords que alcanzó la obra.

“Justamente terminamos de filmarla hace 15 días, tuvimos tres meses de trabajo intensos”, comenzó diciendo Francella en diálogo con Oscar González Oro en su programa El Observador. Después, el artista que da vida a Eliseo en la historia, explicó las largas jornadas de grabación que tuvo que afrontar con el resto del equipo: “A veces como espectadores nos gusta ver series y nos quedamos haciendo maratón, ahora hacerlas te lleva puesto, estás todo el día, 11 horas por día grabando. A veces hablo solo por la calle con la ropa de portero. Es maravilloso cuando lo ves plasmado, pero el trabajo te demanda mucho, mucho, mucho. Pero cuando lo ves decís: ‘valió la pena’”.

Ante la reflexión de Francella, el conductor le preguntó si había anticipado el éxito que podría alcanzar. “No, no a ese nivel. Intuí que iba a gustar. Intuí que iba a gustar. Nos divertíamos mucho nosotros, primero en la lectura, después en los ensayos y después grabándolo. Y cuando lo veía terminado, previo a la postproducción final, yo dije: ‘Me parece que es un tanque. Son 30 minutos, vuela. Es muy efectivo’”, respondió el artista.

Las palabras de la figura de la serie se sustentan en el éxito que tuvieron las dos primeras temporadas. Lejos del dicho que reza que las segundas versiones no son tan buenas, la entrega anterior alcanzó los primeros puestos en audiencia dentro de la plataforma Star+, convirtiéndose en el estreno más seguido desde el lanzamiento de la plataforma en Argentina. Además, se consagró como la producción latinoamericana más vista al sumar las cifras de Star+ y Disney+ durante sus primeros cuatro días de disponibilidad.

Según las palabras de Francella, esto se sentía en las charlas, en las lecturas, en las prácticas, todo indicaba lo que venía. Esto, más allá de las destacadas interpretaciones del elenco se debe al trabajo de los guionistas, sostiene el actor: “Es un guión tan bien escrito que te hace explorar desde lo interpretativo. Es el yin y el yang. O sea, va de un lado al otro sin transición a veces. Cuando tenés eso en la mano es tan valioso que volás de otro modo. Acá es mucho mejor el texto que el querer aderezar algo que no estaba guionado. Así que las tres temporadas fueron una fiesta, tanto la uno como la dos, y finalmente la tercera”.

El éxito de la serie no solo se ve en los números, sino que también se siente en la calle y hasta en el boca a boca. Tanto es así, que el material comenzó a exportarse y a brillar en otros países. “Aparecen personajes maravillosos que estamos sintiendo que la serie empezó a viajar. Y yo siempre sostuve que El Encargado era un universo más local, porque en el mundo la figura del encargado no existe más. Pero vos sabés que donde pone un pie genera algo. En España me están mandando críticas y comentarios diarios, está explotando en Estados Unidos. Nos nominaron para el Emmy Internacional. O sea que, evidentemente, aunque el universo de la profesión no sea universal, algo pasa. Y fuerte”.