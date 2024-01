El jefe del Mossad israelí advierte a los terroristas de Hamás: “Quien haya participado en la masacre del 7 de octubre, ha firmado su propia sentencia de muerte”

Tras el asesinato el martes en Beirut del jefe adjunto de Hamas, Saleh al-Arouri, presuntamente a manos de Israel, el jefe del Mossad, David Barnea, advirtió a quienes participaron en los ataques terroristas del 7 de octubre: “Que cada madre árabe sepa que si su hijo participó en la masacre, firmó su propia sentencia de muerte”.

Según The Times of Israel, la cita es una paráfrasis de una famosa del ex primer ministro de Israel David Ben Gurion, quien en un discurso en 1963 dijo: “Que cada madre hebrea sepa que ha confiado el destino de sus hijos (soldados) a comandantes dignos de él”.

Saleh Al Arouri murió este martes en un bombardeo en el sur de Beirut, informaron el grupo terrorista palestino Hamas y dos funcionarios de seguridad libaneses.

El número 2 de Hamas fue abatido junto a sus guardaespaldas en un ataque contra la oficina del grupo en el suburbio sur de la capital libanesa, bastión del grupo terrorista Hezbollah respaldado por el régimen de Irán, indicó una de las dos fuentes de seguridad a AFP.