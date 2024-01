El dolor por la muerte de un amigo en Año Nuevo: “Te voy a extrañar”

Para Evangelina Anderson, este 2024 comienza con la peor noticia: se enteró este lunes 1 de enero de la muerte de su amigo Adrian Wilkie. Muy afectada, la jurado de Los 8 escalones (eltrece), no dudó en homenajear a su allegado y posteó en sus historias una foto sonriente junto a él. “Te voy a extrañar amigo”, escribió la esposa de Martín Demichelis.

Luego, se conoció que Wilkie también fue muy cercano al DT del Millonario, e incluso, los tres hijos de la pareja Bastián, Emma y Lola siempre sintieron un cariño muy profundo por él.

Por temas de respeto hacia la memoria de su amigo, Eva no dio mayores detalles sobre la pérdida y solo escribió un mensaje corto para oficializar en redes. Hasta el momento, se desconoce si la mediática o su esposo asistieron a su despedida, o si prefirieron respetar la privacidad de su familia.

Evangelina Anderson le hizo un tierno homenaje a Martín Demichelis para celebrar sus 16 años juntos

Evangelina Anderson y Martín Demichelis están celebrando 16 años de relación. Durante este tiempo, la pareja tuvo que superar distintos obstáculos, como mudanzas, crisis y nuevos desafíos profesionales. Pese a las dificultades, la modelo y el técnico están más unidos que nunca y disfrutan de criar juntos a Bastián, Emma y Lola, sus hijos.

En el día de su aniversario, la modelo acudió a sus redes sociales y compartió un video recopilando distintas fotos de los momentos que vivieron juntos a través del tiempo. Para acompañar las imágenes, escribió una carta muy especial dedicada especialmente para Demichelis. “Un día como hoy pero 16 años atrás… quién diría que era el comienzo de algo tan hermoso, intenso y verdadero”, empezó

“Él, quien no solo se convirtió en mi marido, sino en mi mejor amigo, confidente, mi amor eterno y el papá de mis hijos, él, quien mejor me mira, quien mejor me abraza”, continuó Evangelina Anderson, declarando su amor por el técnico de River Plate ante todos sus seguidores. “Te quiero, por lo menos, en 16 vidas más... Feliz aniversario, Demi”, concluyó la mamá de Bastián, Emma y Lola.