Preocupación por su salud: se bajó de un desfile en Punta del Este y desató un escándalo

Milett Figueroa preocupó a todos en el Bailando (América), especialmente a Marcelo Tinelli, al sufrir una descompensación durante la grabación del miércoles. El conductor se vio obligado a interrumpir el programa y correr a los camarines, donde la bailarina fue asistida por los médicos.

Tras la incertidumbre inicial, la bailarina habló en LAM (América) y explicó: “Sentí que me caía en el estudio, que me desmayaba. Le dije a Gabriel (su partenaire) ‘me siento muy mareada’. Entré y no sé si fueron las luces, pero sentía que se me iba a apagar la tele y le dije a mi bailarín ‘necesito agua’. Todavía estoy con los temblores”.

Luego del susto que se llevó en la pista del Bailando, la bailarina se sometió a varios estudios médicos y finalmente le diagnosticaron un desplazamiento de vértebra. Es por eso que tuvo que cancelar uno de sus compromisos para la temporada en Punta del Este para hacer el reposo necesario. Sin embargo, su decisión generó polémica entre los organizadores.

En Socios del Espectáculo (eltrece) se refirieron a su situación como el primer escándalo del verano en Uruguay y adelantaron que, si bien la bailarina estaba confirmada para participar de un evento de renombre, tuvo que cancelar por su problema de salud. “Es un desfile de moda muy importante. El año pasado lo condujo Wanda Nara… Una de las conductoras es Karina Jelinek, también está Floppy Tesouro”, comenzó el notero.

“Ella había confirmado su presencia para ser parte del desfile de una de las marcas. Ya estaba todo arreglado, todo el traslado, pero para mí hay gato encerrado”, siguió, sospechando que había algo más detrás de su baja. “Se lesionó por el trabajo y avisó que no va a venir, pero hay mucha bronca porque ya se la había anunciado, así que le pidieron que por favor mande un video pidiendo perdón y explicando por qué no va a estar presente en el mega-desfile”, agregó.

Frente a esta revelación, los panelistas quisieron saber si Milett Figueroa ya había enviado el video con sus disculpas, a lo que el notero aseguró que, por el momento, no lo había hecho. Por su parte, Paula Varela explicó la difícil situación que atraviesa la bailarina, intentando justificar su decisión de no formar parte del desfile. “Está con un problema cervical, de hecho no sabe si va a poder continuar en el Bailando. Fue con Furman y le dijo que tiene un problema en las vértebras… Está complicada”, expresó.

A través de su cuenta de Twitter, Ángel De Brito dio la primicia y compartió una foto de los camarines donde se puede ver a la bailarina recuperándose después de lo que parece haber sido un fuerte susto y junto a ella su novio.