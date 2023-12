le hizo un tierno homenaje a Martín Demichelis para celebrar sus 16 años juntos

Evangelina Anderson y Martín Demichelis están celebrando 16 años de relación. Durante este tiempo, la pareja tuvo que superar distintos obstáculos, como mudanzas, crisis y nuevos desafíos profesionales. Pese a las dificultades, la modelo y el técnico están más unidos que nunca y disfrutan de criar juntos a Bastián, Emma y Lola, sus hijos.

En el día de su aniversario, la modelo acudió a sus redes sociales y compartió un video recopilando distintas fotos de los momentos que vivieron juntos a través del tiempo. Para acompañar las imágenes, escribió una carta muy especial dedicada especialmente para Demichelis. “Un día como hoy pero 16 años atrás… quién diría que era el comienzo de algo tan hermoso, intenso y verdadero”, empezó.

“Él, quien no sólo se convirtió en mi marido, sino en mi mejor amigo, confidente, mi amor eterno y el papá de mis hijos, él, quien mejor me mira, quien mejor me abraza”, continuó Evangelina Anderson, declarando su amor por el técnico de River Plate ante todos sus seguidores. “Te quiero, por lo menos, en 16 vidas más... Feliz aniversario, Demi”, concluyó la mamá de Bastián, Emma y Lola.

Cómo se conocieron Martín Demichelis y Evangelina Anderson

Martín y Evangelina comenzaron su relación en el verano de 2008, cuando se vieron en Villa Carlos Paz mientras la vedette trabajaba en la temporada teatral de la ciudad cordobesa. El ex-River había terminado una relación con Wanda Nara que no prosperó y Anderson se enamoró por completo. A tal nivel que dejó su trabajo y lo acompañó a Múnich, donde jugaba en ese momento.

Allí nació el primero de sus tres hijos, Bastián, el 3 de mayo de 2009. El niño, años más tarde, sería uno de los motivos por los que la pareja decidió reconciliarse y dejar atrás una de las mayores crisis que padeció. Según contó ella misma, los problemas comenzaron por “intolerancia, celos, algo de orgullo y revolución hormonal” -se encontraba embarazada de Lola-.

La ruptura provocó que la actriz volviera a la Argentina al mismo tiempo que, durante el receso veraniego del fútbol Europeo, Martín Demichelis viajó a Miami junto a Messi para participar de un partido benéfico.