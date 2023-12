L-Gante se lastimó luego de sufrir un accidente con su auto: “Cuidado con la lluvia”

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, pasó un mal momento al sufrir un accidente con su vehículo durante la fuerte tormenta que se desató en la madrugada del jueves pasado. En sus redes sociales, el cantante de cumbia 420 compartió con sus seguidores imágenes de este episodio.

En sus historias de Instagram, el intérprete publicó una fotografía mostrando una herida que le quedó en la frente, como consecuencia del incidente vial. “Accidente automovilístico”, escribió Elián en la red social. Muchos de sus seguidores se preocuparon al ver este posteo, pero luego entendieron que no había pasado nada grave.

El artista también se sacó otra fotografía parado arriba de su vehículo, desde el lugar donde se despistó. Al parecer, la fuerte tormenta le jugó una mala pasada mientras manejaba con su auto, pero por suerte fue solo un susto.

“Tengan cuidado con la lluvia”, señaló L-Gante en la publicación, mientras posaba sonriente y con los brazos abiertos desde el techo de su vehículo. De esta manera, intentó minimizar el accidente que podría haber tenido graves consecuencias.

En noviembre, Valenzuela se había tomado unas vacaciones familiares a la ciudad de Pinamar con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica. A pesar de haber tenido peleas y diferencias, lograron dejarlas atrás por el bienestar de la pequeña. Ellos ya habían tenido un acercamiento cuando el cantante estuvo preso.

Acompañados por amigos y familiares como Claudia Valenzuela, mamá del cantante, L-Gante y Tamara registraron distintos momentos del viaje desde el trayecto de ida, y fueron compartiendo imágenes en sus redes sociales. En una de ellas, la pequeña aparece feliz, desempacando una valija llena de juguetes.

Entre postales del viaje, el ícono de la cumbia 420 intercaló una pasada por la barbería para ajustar el look y noticias de su carrera musical, como la pronta salida de su disco CELD4 y el estreno de la Mission #19 junto al productor Alan Gómez. Por su parte, Tamara mostró los preparativos de un asado y también un paseo de la abuela Claudia de la mano de la pequeña Jamaica.

Recientemente, Valenzuela protagonizó un tenso momento en PH: Podemos Hablar (Telefe), el programa de Andy Kusnetzoff, por el malestar que le generaron unas preguntas del conductor y algunas invitadas, a quienes acusó de quererlo “hacer pisar el palito”. El músico no se guardó nada, pero no especificó el motivo detrás de su descontento. Minutos antes, había hablado sobre su relación con Wanda Nara.

El tono de la charla cambió cuando el conductor vio molesto a Valenzuela, por lo que le consultó qué le sucedía. “Quedé enojado un poco”, comenzó diciendo serio L-Gante. Al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a sentirse así, el cantante confesó: “Porque me puse a pensar… Vos me invitás a tu programa Podemos Hablar y puede explotar, pero también puede no explotar”.

“Si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas que me han dicho para pisar el palito, que ustedes saben que me puede generar problemas personales, que lo tendrían que saber porque son profesionales”, continuó y ejemplificó: “Si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes, frente a una cámara, que queda expuesto por todos lados, le iría mal”. En ese sentido, quiso dejarles en claro a todos los presentes que él “no están hablando con un boludo”. L-Gante recalcó que “quedó muy enojado” y, antes los intentos de solucionar las cosas de parte de Kusnetzoff, lo cruzó: “No yo no tengo drama de nada, vos tampoco tendrías que tener drama de nada”.