Potosi: Estudio halla niveles altos de plomo en sangre de niños

Un estudio de laboratorio develó niveles de intoxicación altos de plomo en la sangre (Pb-S) en niños de la población de Cantumarca. El resultado del estudio de “Dosificación de Plomo en la Sangre”, efectuado por Laboratorio Clínico Niño Jesús, desencadenó la alarma e impotencia de los padres de familia de esa población, donde están los diques de colas de Laguna Pampa I y II, además del dique de colas de San Miguel.

La investigación social efectuada arrojó que cerca del 90 por ciento de los niños tiene plomo en sangre mientras que el 85 % de los adultos también tiene el metal pesado, confirmó Jhael Aguilar, propietaria del laboratorio.

De las 116 personas sometidas al estudio, el 20 por ciento corresponde a niños. “Las 116 personas, que aproximadamente es el 10 por ciento de la población de Cantumarca, el 85 % de la población adultos tiene plomo en sangre y, lo más llamativo es de los niños, los niños tienen cerca del 90 % de plomo en sangre”, explicó.

Los niños, previa selección en la unidad educativa 6 de Junio, fueron sometidos a la prueba de laboratorio con el consentimiento de sus padres. Inclusive la autorización fue registrada por una notaría de pública que fue contratada por la población en general. Pero, antes de las pruebas, se socializó durante meses e incluso los pobladores tuvieron que hacer una colecta para la compra de reactivos. Fue una empresa cruceña que importó los reactivos para realizar la prueba.

Aguilar calificó de “quijotesca” la labor que hicieron los pobladores para conocer los resultados. Precisamente ayer se entregaron los resultados de laboratorio en una conferencia de prensa en presencia de la presidenta de la comisión de medioambiente del Concejo Municipal, Reyna Menacho.

“Una persona normal que no trabaja en minería no tendría que tener plomo en sangre; en conclusión, un 80 por ciento de la población tiene plomo en sangre. La interpretación de las concentraciones va más allá de un número por qué, porque esta circulación es crónica, esta exposición es crónica porque al mismo tiempo el cuerpo lo elimina, se deshace de este metal pesado, pero parte de este metal entra a la médula y eso ya no se puede detectar con un simple examen de sangre, se necesitaría otro tipo de exámenes, como la densitometría para ver qué tanto está dañando los huesos, qué otros órganos están siendo dañados, pese a que los niveles ya están bajando en la circulación, porque ya se están yendo a depósitos más profundos. La interpretación ya es más clínica”, explicó detalladamente.

Por su parte, la concejala Reyna Menacho, recordó que a un principio cuando se presentó la acción popular se presentó algunos resultados que también arrojaron presencia de plomo en sangre.

Por ello, se amplió este estudio social a 116 ciudadanos que viven en Cantumarca de los cuales los resultados son calificados de alarmantes. “Lo más preocupante es que los niños, del grupo etario, presenta plomo en su sangre y uno de ellos, que tiene 2 años, presenta niveles de intoxicación. Es un alto riesgo de intoxicación, según la Organismo Mundial de la salud (OMS)”, expresó.

No obstante, dijo que se hará seguimiento a los que esté por venirse en los siguientes días.

Los pobladores de Cantumarca hacen el llamado de auxilio para salvar a los niños de los niveles de intoxicación por la presencia de plomo en sangre. El tratamiento que necesitarían para expulsar el metal pesado sería carísimo y muchas familias no tienen los recursos necesarios. Sin embargo, apuntan al resarcimiento para concretar el tratamiento médico de sus hijos contaminados.