Las rupturas amorosas más escandalosas de las estrellas

Terminar una relación es muy difícil, especialmente para las celebridades que están en boca de todos. Si bien en Hollywood hay muchas separaciones tranquilas y normales, algunas llevaron la definición de drama a otro nivel.

Matt Damon y Minnie Driver

Los actores Matt Damon y Minnie Driver salieron durante más de un año a fines de los 90, hasta que Damon dijo, de la nada, en El Show de Oprah Winfrey que estaba soltero, haciendo que Driver se enterara de esa forma que su novio la estaba dejando. La actriz confesó más tarde a Los Angeles Times: “Es desafortunado que Matt haya ido a Oprah. Le pareció un buen espacio para anunciar al mundo que ya no estábamos juntos, lo cual me pareció fantásticamente inadecuado”.

Aunque una vez describió enamorarse de Damon como “un riesgo laboral”, Driver parece haber adquirido cierta perspectiva sobre la situación años más tarde, diciendo: “Era joven para mi edad y no tenía a ningún miembro de mi familia cerca. Así que probablemente estaba un poco perdida, y decepcioné a algunas personas porque hubo momentos en que hablé antes de pensar”.

Katy Perry y Russel Brand

Katy Perry y el humorista británico Russell Brand estuvieron casados por 14 meses cuando repentinamente anunciaron su divorcio en 2012. Perry, más tarde, reveló a Vogue exactamente cómo su ex novio le dio la mala noticia, diciendo: “Es un hombre muy inteligente, y yo estaba muy enamorada de él cuando me casé. Simplemente digamos que no recibí noticias de él desde que me envió un mensaje de texto diciendo que se divorciaba de mi el 31 de diciembre del 2011″. En la misma entrevista, la cantante de Hot n Cold acusó a Brand de ser controlador durante su matrimonio, alegando que se sintió intimidado por su éxito y su intenso calendario de giras. Por su parte, Brand luego admitió a Us Weekly que pudo haber proyectado sus propios problemas a su ex esposa.

Charlize Theron abandonó a Sean Penn en el 2015, desapareciendo de la órbita de su entonces prometido durante unas semanas hasta que él captó el mensaje. Una fuente le dijo a Us Weekly, “Charlize no respondía sus llamadas ni sus mensajes de texto, simplemente terminó con todo”. La desaparición de Theron se convirtió en tema de conversación en Hollywood, pero la actriz de Mad Max insistió en que los chismes eran ridículos, diciendo a The Wall Street Journal; “Por qué hay esta necesidad de sensacionalizar las cosas. Cuando terminas una relación tiene que haber alguna historia loca o algún drama loco. Y lo del abandono, literalmente, sigo sin entender de dónde sacaron eso”.

Taylor Swift y Joe Jonas

En el 2008, la estrella de pop, Joe Jonas, se convirtió en el primero de una larga lista de hombres famosos que rompieron el corazón de la cantante Taylor Swift, y lo hizo en la forma típica de un veinteañero: por teléfono. Swift reveló los detalles de la ruptura en el show de Ellen Degeneres, y la joven de 18 años en ese entonces no se guardó nada, “Ni siquiera recordaré al chico que rompió conmigo por teléfono en veinticinco segundos cuando tenía dieciocho”. Jonas dijo que la separación fue culpa de los dos: “Sabes, no todo es verdad”, expresó el cantante en el mismo show. People informó que Jonas escribió un blog a sus fans sobre la ruptura, expresando: “Llamé para hablar sobre mis sentimientos con la otra persona. Obviamente, esos sentimientos no fueron bien recibidos. Yo no terminé la conversación. Otra persona lo hizo. Las llamadas telefónicas sólo pueden durar lo que la persona del otro lado esté dispuesta a hablar”.